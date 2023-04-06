CNN：蔡英文會晤麥卡錫　無視北京威脅「展現團結陣線」　

▲總統蔡英文會晤美眾院議長麥卡錫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，台灣總統蔡英文與美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）無視北京一再威脅，5日在加州雷根圖書館會面，不僅突顯台北與華府之間不斷強化的非官方關係，也展現出精心策畫的團結陣線，以對抗日益強大且強硬的中國。

對台灣而言，隨著中國加大外交及軍事施壓，這場罕見的高層級跨黨派會面即時展現美國支持，卻仍有很大風險。去年8月，蔡英文與前美眾院議長裴洛西見面時，北京在台灣周圍舉行大規模實彈軍演作為報復，把緊張情勢推至數十年以來最高點。

這一次，北京的初步反應似乎更為克制。儘管中國外交部譴責麥蔡會，還誓言採取「強硬堅決行動」，但目前尚未轉化為任何具體軍事回應。為了避免挑釁北京，並且引發另一場軍事危機，美台官員提出大量台灣領袖過境美國的先例，形容蔡英文的訪問沒有不尋常之處。

▲蔡麥會仍有重大政治意義。（圖／翻攝蔡英文推特）



不過，CNN指出，蔡英文與麥卡錫會面的政治意義是不可避免的。聯邦眾議院議長是美國政壇地位「第三高」的政治人物，麥卡錫也成為美中建交後，在美國領土上會見台灣總統的最高層級民選官員。

內華達大學（University of Nevada）拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩（Austin Wang）表示，這場會面說明台灣問題在美國政治中的重要性，「是否值得冒險，取決於接下來將發生什麼事。如果這場會面是加速經濟與軍事合作的基石…那就值得冒險。」

CNN寫道，在北京執政的共產黨把台灣視為領土不可分割的一部分，並且誓言在必要時刻動武「統一」，儘管他們從未控制台灣。為了削弱其合法性，北京花費數十年削弱台北的外交盟友，禁止台灣參加國際組織，包括世界衛生組織（WHO）。上月，宏都拉斯也轉向與北京建交，如今台灣只剩下13個邦交國。

分析人士表示，自從蔡英文2016年成為總統後，其政府外交重心轉向，台灣並沒有越來越孤立於國際社會，而是透過與友善西方國家擴大非官方關係，同時強調維持與邦交國的共同價值觀，彌補失去的官方承認，並穩定建立國際影響力。

▲前總統馬英九出席湖南大學學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）



與此同時，蔡英文的前任者馬英九也在中國展開歷史性訪問，成為1949年中國內戰以來第一位進行類似旅程的台灣現任或前任總統。CNN指出，在來自北京的壓力越來越大之際，蔡馬2人的「平行訪問」對於這個自治民主國家的未來表現出不同願景。

明年台灣將選出新一屆總統，關於該島政治未來的問題勢必再度浮上檯面。已執政二屆的蔡英文不符連任資格，但她的副總統賴清德有望競選。在2次總統大選中輸給蔡英文民主進步黨後，被普遍認為親北京的國民黨竭盡所能避免再次失敗。

加州大學政治學博士、政治大學訪問學者南樂（Lev Nachman）表示，「在台灣的每一場總統大選，中國都是最重要的根本問題」，2024大選也不會有所不同，只是中國問題被如何形塑而已，「我們已經看到，國民黨試圖把這件事描繪成戰爭與和平之間的案例，國民黨會帶來和平，民進黨會帶來戰爭。」