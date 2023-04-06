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首爾補習街嫌犯遞「毒品飲料」給高中生試喝　電話威脅家長購買

▲▼南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

▲南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市江南區大峙洞為知名的補習街，聚集以升學為導向的高中和補習班，豈料近日卻淪為販毒詐騙集團的目標，犯人兩兩一組將含有毒品成份的飲料遞給學生們「試喝」，宣稱能提升專注力，同時向學生索取父母電話，事後再透過電話要脅對方購買，否則便報警檢舉其吸毒，此案引發高層關注。

根據《韓聯社》，南韓首爾警察署最近破獲一起案件，49歲中年婦女A某本月3日下午6時和另外3名共犯兩兩一組，在江南區廳站、大峙站附近盤旋，他們以高中生為犯案目標，將含有毒品「冰毒」（甲基苯丙胺）成份的飲料遞給對方，宣稱是「試喝」，表示能夠強化考生們學習時的專注力。

嫌犯們向受害學生表示，需要針對該款即將上市的飲料進行調查購買意願，因此必須提供父母的電話號碼。之後，嫌犯竟然透過電話連繫學生們的家長，要求對方購買，表示若不願意配合，就會向警方報案、檢舉學生吸毒，以此方式威脅購買。

警方表示，目前已經接獲6起受害學生家長的報案，高中生在喝下該款來源不明的飲料後，身體開始出現異狀。

▲▼南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

從警方提供的照片可以看到，該款乳白色的瓶身，疑似盜用某知名製藥廠的商標，還在上頭寫道，「提升記憶力、強化專注力的MEGA（메가） ADHD」。

警方調閱附近的監視器影像，並從受害者獲取證詞後，才終於在東大門轄區內逮捕A某，而另一名20多歲的男性嫌犯B某則自首接受調查，至於20多歲女性、40多歲女性等其他共犯的下落則還在調查中。

大峙洞所屬的管轄警局水西警察署，已向轄區內的62所國小、國中、高中的家長發送相關宣導事項，並要求校方在官網上能夠積極配合宣導。警方關係人士呼籲，若在半路上遇到陌生人遞出含有「MEGA ADHD」商標的飲料，千萬不要立刻喝下肚，並能夠立即通知警方。

南韓總統尹錫悅今（6）日指示，檢警應全面動員偵查力量，將毒品的流通和販賣組織斬草除根、一網打盡。他痛批，「如今就連毒品也滲透至高中校園，這是令人感到非常震驚的事」。

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