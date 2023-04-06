大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

▲大陸進口「活泥鰍」驗出禁用動物藥，逾2噸邊境退運銷毀 。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，本周共計11件產品不合格，其中楊登富貿易有限公司自中國大陸進口的「活泥鰍」，遭檢出禁用動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04 ppm，2222公斤遭退運或銷毀；神鮮國際有限公司自印尼進口的「冷凍油魚卵」，也遭驗出重金屬鎘0.08 mg/kg，1800.40公斤同樣於邊境遭攔。

食藥署表示，活泥鰍是在「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)」檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定不得進口。

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此外，印尼出口的冷凍油魚卵則是檢出重金屬鎘0.08 mg/kg，依據食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘(其他魚類)限量為0.05 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，同樣於邊境遭攔，並未流入市面。

本周不合格產品除了活泥鰍、魚卵外，另一批由「和旅瓏」公司進口的日本岡山縣製造的「麝香葡萄汁」檢出重金屬鉛，也都得退運或銷毀。馬婕恩國際有限公司自印度進口的「MDH綜合香料粉-水果、沙拉類用 (非供零售)(MDH CHUNKY CHAT MASALA)」，更一次驗出5種農藥超標，總重60公斤也遭退運或銷毀。