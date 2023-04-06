男按摩師「手滑進內褲」指侵女客！　遭爆是前樂團主唱

▲田中裕久曾經是樂團主唱。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

日本一名男性按摩技師因涉嫌在工作時，將手伸進女客人內褲內，指侵對方，因此在14日被逮。而該名男按摩師也被爆出，是前視覺系樂團的主唱。事件爆出後，有曾經到訪按摩店的女性顧客指證，先前在按摩時，嫌犯也經常故意將手指「滑到」鼠蹊部邊緣，行跡十分可疑。

根據《現代商業》報導，41歲的田中裕久在千葉縣經營一間泰式按摩店，由於店內經常播放迪士尼的主題曲，並且使用米奇與米妮裝飾，因此也被附近居民稱為「迪士尼的店」。然而田中裕久卻在1月22日下午4時至6時20分左右，在替一名20多歲女性顧客按摩時，將手指伸入對方內褲內指侵，被害人因為太過害怕而不敢反抗，只能在事後數日通報警察。

警方經過調查後，3月14日依準強制猥褻嫌疑將他逮捕。而令人驚訝的是，早在該名受害者出現前，就有多名女性顧客同樣遭到田中裕久猥褻。一名30多歲的女性顧客表示，「他會在按摩時說，『有可能會碰到靠近私密處的地方，如果不舒服的話請告知我。』但是卻在按摩時不斷撫摸鼠蹊部的邊緣，真的很噁心。」

據悉，田中20多歲時曾經是視覺系樂團的主唱，當時也小有名氣，直到現在網路上也還能找到表演片段，怎知現在卻淪為猥褻犯。田中被逮後，堅決否認犯行並聲稱「是按摩的環節之一。」