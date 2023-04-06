麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於當地時間5日上午在加州雷根圖書館迎接我國總統蔡英文。他先前曾強調，美國必須繼續推動對台軍售，同時加強經濟方面在貿易、技術上的合作。事後，麥卡錫接受媒體訪問表示，美台關係相當重要，而若要促進和平、甚至避免衝突發生，就必須要和對方坐下來談。

根據美媒《彭博社》，麥卡錫、蔡英文在聯合公開談話中皆對中國隻字未提，會後麥卡錫表示，他和蔡英文與台灣之間的關係比一生中任何時候都要穩固，他在接受該媒體電視節目「權力平衡」（Balance of Power）時點出，美國過去從未在中國議題上統一口徑，他表示在接任議長後成立特別委員會，尋求共和、民主兩黨議員跨黨派合作，尋求美國更明確的對中立場。

麥卡錫表示，他與蔡英文的會談其實恰恰反映出美國已故總統雷根6項保證中的要求，「若要促進民主和平、確保我們不會陷入任何種類的衝突，就必須要坐下來談」，且無論對方是敵是友。他提到法國總統馬克宏曾會見中國國家主席習近平，而自己過去也有3次的訪中經驗，表示自己願意與習近平坐下來和談。

不過對於北京當局強烈反對兩人會面、指控美方違反一中立場，麥卡錫態度強硬表示，「中國無法規定美國眾議院議長可以和誰會面。」

麥卡錫先前曾對軍售案表態，認為在參考烏克蘭經驗後，美國應持續推動支持對台軍售，認為唯有此舉才能早先一步恫嚇敵方發動戰爭。當媒體問及是否支持美國在台灣遭受入侵時採取軍事行動，包括是否加速提供軍援、亦或派送人力，他表示應加快美國對台軍售的程序，同時轉移話題回應，「這是一個我們永遠都不想回答的假設性問題」。

麥卡錫舉去年爆發的俄烏戰爭，表示他早在2015年時就曾向白宮倡議向烏克蘭出售標槍飛彈（Javelin），為的就是尋求嚇阻敵方進犯的可能性，而目前美國所做的就是確保外界就台海爭議所預設的問題「永遠不會成真」，他認為必須從烏克蘭經驗學到寶貴經驗與教訓，「從現在就要軍售台灣，切莫等到衝突發生」。

麥卡錫受訪時透露，因應台灣方面的要求，他推遲了原定的訪台時間，至少延遲至明年台灣總統選舉之後，他承認對於台海緊張局勢升級感到憂心，而一些共和黨人甚至要求他採取更強硬的立場。