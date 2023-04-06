睽違138年「第一次生女兒」　美國家庭全樂歪！性別揭曉瞬間曝光

▲美國這個家庭睽違138年生女兒。（圖／翻攝臉書Carolyn Clark）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州一個家庭舉辦寶寶性別揭曉派對，他們發現竟然是個女孩之後，全都又驚又喜、尖叫大笑，因為這是138年以來第一次有家人生下女兒。

卡洛琳和安德魯（Carolyn and Andrew Clark）2周前迎接女兒奧黛莉（Audrey）的到來，寶寶出生體重6磅8盎司（約2948公克），身長19.5英寸（約49.5公分），非常健康且生產順利。他們2021年曾流產，因此這次孩子的到來意義重大。

▲安德魯的直系親屬已經138年沒有生過女兒。（圖／翻攝臉書Carolyn Clark）



卡洛琳回憶，她10年前與安德魯交往時第一次聽聞這件事，自己當時不太相信，「我還問了他爸媽確認資訊，他們說『噢！沒有，我們沒有直系親屬生過女兒。』」安德魯受訪時說，自從1885年以來，就只有伯伯叔叔生過女兒，自己家裡清一色都是男丁，「這對於我們所有人而言都是一個大驚喜。」

卡洛琳坦言，夫妻倆發現再度懷孕時，根本不在乎是男孩或女孩，但由於老公家庭的「男丁魔咒」，內心默默假設會是個兒子，「我們只是很感激能夠懷孕，並且祈禱能有健康的孕期和健康的寶寶。她是個女孩，更是錦上添花。」