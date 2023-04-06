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裴洛西讚蔡總統麥卡錫會晤　華郵：台灣國際形象高峰

▲▼蔡英文總統111年8月3日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

▲ 裴洛西去年訪台，與總統蔡英文會面。（圖／總統府）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

總統蔡英文今天在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，去年8月在眾議院議長任上訪台的裴洛西表示讚場。華盛頓郵報指出，這標誌著8年來努力提升台灣國際形象與強化跟共享民主價值觀各國關係的高峰。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，今天達到最高峰，數百名國內外媒體記者齊聚加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），見證麥卡錫（Kevin McCarthy）與蔡總統會晤。

美國媒體多半強調，這是1979年台美斷交後，台灣總統在美國本土見到的最高層級美國政壇人物。

去年8月初訪台後引來北京大規模軍事演習的裴洛西（Nancy Pelosi）和麥卡錫分屬不同政黨，在許多議題上各有見解，但她也讚揚這場歷史性會晤。

裴洛西透過聲明表示：「台灣總統蔡英文與眾議院議長麥卡錫今天的會晤，因其領導力、兩黨參與以及具歷史意義且非凡的地點而受到讚揚。」

華盛頓郵報（Washington Post）指出，蔡總統這次訪問標誌著8年來努力提升台灣國際形象與強化跟台北共享民主價值各國關係的高峰。這項策略的重點是與美國高層往來正常化。

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲ 蔡英文與麥卡錫會後召開記者會。（圖／路透）

除了今天與包括麥卡錫、眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）與委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等十多位眾議員會晤外，蔡總統之前過境紐約時也會見多位國會議員。

眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）今天發布聲明指出，和蔡總統就美台安全與經濟利益進行富有成效的對話，也討論對民主和自由的共同承諾。

蔡總統3月31日離開紐約前，也與美國參議院3位跨黨派參議員，包括蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）進行早餐會。

蘇利文透過3人的聯合聲明指出，很榮幸與跨黨派參議員會晤蔡總統，表達對台灣民主的持續支持。北京獨裁者不應決定國會議員能否會見外國領袖，尤其是在美國領土上。美國參議院不是美國職籃NBA，並不聽命於中國共產黨。雖然中國共產黨想讓世界相信台灣是孤立的，這「大錯特錯」（nothing could be further from the truth）。（編輯：郭中翰）

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