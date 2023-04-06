好市多「客製蛋糕」完美還原！他公開設計圖　網全笑倒：簡直一樣

▲網友在需求單上畫出客製化的示意圖。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）所販售的生日蛋糕有提供客製化服務，顧客可以自行決定口味、圖案或題字，美國一名網友在選擇這項服務後，為了避免溝通出現誤差，就將單子寫得相當仔細，甚至還畫了示意圖在上面，結果成品卻讓他欲哭無淚，上網分享後網友則笑倒大讚，「簡直一模一樣！」

美國一名網友在網路論壇Reddit發文表示，他日前選擇在好市多購買客製化的蛋糕，為了避免溝通上有誤，他在填寫需求單的時候格外仔細，不但把不需要的區塊直接打叉之外，還在上面畫了蛋糕示意圖，更刻意強調，「不要題字、不要設計，只要在頂部和底部塗上紅色糖霜」。

▲客製蛋糕成品笑倒一片網友。（圖／翻攝自Reddit）



沒想到他拿到蛋糕後，簡直欲哭無淚，因為這塊蛋糕「完美複製」了他的示意圖，但是非整個蛋糕體，而是最上方的圖案，「好市多真的會提供你知道自己不需要的東西。」

這篇貼文立刻引發網友關注，許多人都被這個結果給逗笑，「他們有很認真看說明」、「他畫得一模一樣耶」、「我真的快要笑死」、「現在變成超有紀念意義的蛋糕」、「Costco員工太認真了！」