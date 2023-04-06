1萬英尺高空發現眼鏡蛇　機師感覺「身上涼涼的」崩潰：毒可殺9人

▲機師飛行一半時發現機上有蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非30歲男機師魯道夫(Rudolph Erasmus)在空中駕駛飛機時，突然感覺到身上涼涼的，低頭一看竟然一條眼鏡蛇爬在他襯衫上，由於當時機上還有4名乘客搭乘，為了機上所有人員的安全，他努力保持冷靜，最後不得不將飛機緊急迫降。

魯道夫3日駕駛私人飛機，預計從南非沃爾契斯特(Worcester)飛往姆邦貝拉(Mbombela)，途中突然發現飛機上有蛇，而且還爬到他的身上，他表示，「當時我人在11,000英尺的高空，突然覺得襯衫上有點涼涼的，這股涼感一路往身體下竄」，他原本以為是水瓶的水不小心滴在身上，沒想到竟然是一條眼鏡蛇。

Deadly cobra in cockpit forces emergency landing https://t.co/sBmJiiQVXq — BBC News (World) (@BBCWorld) April 5, 2023

魯道夫表示，當時除了他以外，機上還有4名乘客，為了保護所有人的安全，所以他冷靜地把壞消息告訴大家，「當時安靜到似乎可以聽到針掉到地上的聲音，大家都愣住至少1至2分鐘」。

魯道夫後來順利把飛機迫降在韋爾科姆(Welkom)，然而落地時已經找不到蛇的蹤跡，他認為出現在飛機上的蛇是黃金眼鏡蛇(Cape cobra)，該蛇是非洲最致命的大型毒蛇之一，毒液可以殺死9個人，若是被咬到，最快有可能在30分鐘內死亡，幸好機上最後沒有傳出傷亡事件。

▼機師懷疑發現的蛇是黃金眼鏡蛇。（圖／示意圖／達志影像）