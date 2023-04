2孩面前菜刀把未婚夫砍死　警到場目睹辣媽「滿身血在縫屍」

▲女子突然殺害未婚夫,並且縫屍。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國德州25歲女子莉莉安娜(Liliana Cervantes)被控持刀刺殺32歲未婚夫弗里曼(Nathan Freeman),殺人後還試圖縫合屍體,調查人員發現,事發時1名4歲孩童與6個月大嬰兒也在家,家中到處是血跡,場景看起來十分可怕。

莉莉安娜被控,上月20日在位於休士頓的公寓中,持刀將未婚夫弗里曼殺害,警方當晚8時45分趕到現場時,發現滿身是血的她,正在試圖縫合未婚夫的傷口,當場宣判弗里曼已經死亡。

ARRESTED: Liliana Cervantes, 25, is charged with murder in the fatal stabbing of a man at 16302 El Camino Real on March 20.



More info: https://t.co/VDvmTZuAWS#HouNews #OneSafeHouston pic.twitter.com/vs7C0kKGvv