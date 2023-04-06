18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

▲ 基克斯因罕見癌症病逝，得年僅18歲。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大少年基克斯（Harrison Gilks）15歲時診斷出罕見癌症，去年6月被告知時日無多，便開始在TikTok記錄抗癌和完成遺願清單的心路歷程，打動許多網友。不幸的是，家屬近日證實他已於3月底病逝，得年僅18歲，令粉絲遺憾不已。

根據《太陽報》，基克斯2020年11月被診斷出橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma，RMS），接受化療及放療數月，至去年2月病情有所緩解，卻在6月復發，被醫生宣告已經無法治療。

基克斯去年7月PO出一段影片說明，「我平常不會發這種文，但我今天得知自己癌末了。我的癌症消失了一段時間，不幸的是它又回來了。發這段影片是因為我想製作一個系列，我要出去做一些我一直想做的事，可能是跳傘之類的」，此後持續在TikTok更新自己去滑雪、參加音樂節、四處遊玩和坐直升機的影片，一步步完成願望清單，也吸引近32萬粉絲追蹤。

然而，基克斯最後一次更新卻停留在3月21日。當時他躺在病床上自拍影片說明，癌細胞已經擴散到他的肝臟，其中一顆肺充滿液體，「呼吸真的很困難，醫生說我時日無多了，我將在醫院度過剩下的時光。」

基克斯提到，「這當然很令人沮喪。我多希望還有什麼是你們、我或醫生還能做的，但是並沒有。事情就是這樣」，只希望網友能夠幫他和家人祈禱，「這是一段很棒的旅程」。

幾天後他的帳號上傳一段兄弟大衛（David）拍攝的影片，證實基克斯已於3月30日在父母、手足陪伴下離世，「我拍這段影片是因為哈里森幾小時前不幸去世。他離開時沒有病痛，和家人在一起。我只是想在此感謝所有人的支持與鼓勵，這對他來說意義重大」，許多網友都留言表示哀悼。

基克斯的葬禮將於當地6日舉行，並在YouTube上直播，家人也以他的名義設立基金，希望幫助與他一樣受病痛折磨的人。