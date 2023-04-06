警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

▲今年3月底在首爾江南綁架、殺害被害女性的3名共犯，由左至右分別是李敬宇、黃大韓、延志鎬。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來發生一起恐怖的綁架殺人案，48歲的婦女崔某3月29日深夜返家時，在首爾市江南區驛三洞某公寓大樓前的道路，遭到3名男子強擄上車，載到140公里遠的大田市殺害棄屍，警方昨（5）日公開3名兇嫌的姓名與身份，研判殺害動機可能與虛擬貨幣有關，而警方也發現柳姓夫婦將4000萬韓元交給兇嫌李某，懷疑是教唆殺人。

根據《韓聯社》，首爾警察廳在召開委員會研議後，決定公開3名兇嫌的姓名、年齡等個人身份資訊，3名兇嫌分別為36歲的李敬宇（이경우，音譯）、36歲的黃大韓（황대한，音譯）、30歲的延志鎬（연지호，音譯）。

至於慘遭殺害的中年婦女崔某則在某虛擬貨幣公司擔任監察，過去曾與家人經營虛擬貨幣投資公司，丈夫則在公司裡擔任理事。

被指稱為整起綁架殺人案主謀的李敬宇為首爾某法律事務所的員工，其出身自特殊部隊，負責構思犯案套路、準備作案道具（注射針筒、麻醉劑）；而黃大韓則為某酒商的員工，曾是大田地區黑道組織成員，是李敬宇的大學同學；至於延志鎬目前則為待業中，過去曾是租車商，他和黃大韓在從事宅配業時認識，兩人一同接受李敬宇教唆綁架、殺人。

▼監視器捕捉到女子在首爾市江南區住處前遭兇嫌綁架上車的畫面。

李敬宇、黃大韓、延志鎬3月29日在首爾特別市江南區驛三洞暴力毆打崔某，並將崔某強行拖至車上，即便崔某強烈反抗、踢腳大喊救命，仍被綁架置車上後座，其中一名男子坐上駕駛座後開車疾駛而去，為了躲避警方追緝，3人隔日凌晨0時22分開下麻城交流道（京畿道龍仁市），並沿著國道（相當於台灣的省道）南下開往大田廣域市。

警方推測，3人於3月30日上午6時前後將被害女子崔某殺害，並棄屍於大清水壩附近深山。

根據韓媒《YTN》，警方在犯案車輛發現沾有血跡的橡膠鎚、頸枕，以及沾有麻醉劑的注射針筒，警方研判3名犯人將崔某載往大清水壩後，於3月30日凌晨3時30分前後，以注射針筒以死要脅崔某交待含有虛擬貨幣、現金的銀行帳戶相關資訊。

警方調查後發現，注射針筒與麻醉劑來自於首爾市江南區論峴洞的某醫美診所，而李敬宇的妻子剛好就在該診所擔任護士，至於李敬宇則是在該診所所在的大樓內被警方逮捕。

警方調查此案時，發現此案存在多名共犯，其中包括一對財力雄厚的柳姓夫妻，該對夫妻在3人綁架殺害崔某前，曾經透過其他共犯2度將4000萬韓元（約新台幣93萬元）轉交給李敬宇，懷疑是柳姓夫妻用來教唆李敬宇殺害崔某的代價，而柳某更曾私下瞞著妻子黃某，將500萬韓元轉交給李敬宇。

▼韓媒MBC獨家取得崔某生前和友人的通話，內容指出崔某和主謀李敬宇2020年因虛擬貨幣認識，不過在李敬宇投資7700萬韓元失利後，兩人關係急轉直下，雖然崔某曾給李敬宇2000多萬韓元、也替對方找工作，但李敬宇仍經常向崔某討錢。

警方也發現，從崔某29日慘遭綁架殺害後、直到31日李敬宇被逮捕以前，柳姓夫妻曾2度與李敬宇會面，因此警方昨（5）日在京畿道龍仁市水枝區的某百貨公司逮捕柳某，並扣押搜索其住處與車輛。

針對上述疑雲，柳姓夫妻的辯護律師解釋，柳姓夫妻轉交給李敬宇的4000萬韓元，其實是柳姓夫妻借給李敬宇的借款，雙方於2021年簽下借據，約定償還期間為5年、利息為2%；至於李敬宇在被逮前，曾分別前往柳姓夫妻位於京畿道龍仁市的住處、首爾市江南區論峴洞的辦公室要求借款數千萬韓元用於逃亡，不過遭到柳姓夫妻拒絕。

報導指出，其實崔某的死亡源自於其與李敬宇、柳姓夫妻因虛擬貨幣投資而起的一連串恩怨情仇。李敬宇2021年曾投資P Coin，不過蒙受巨大損失，他懷疑是柳某的妻子黃某操盤導致幣值暴跌，於是前往黃某下榻的飯店強行奪走價值1億9000萬韓元的虛擬貨幣，而當時崔某則在P Coin負責虛擬貨幣投資的對外宣傳和販賣工作。

至於柳姓夫妻則宣稱未能收到以市價1億韓元虛擬貨幣以太坊投資的P Coin，以及透過其他方式投資30億韓元的P Coin，因此於2021年10月向崔某提出民事訴訟。

據悉，柳姓夫妻平常經營手機行，並靠著投資比特幣、以太幣等虛擬貨幣致富，他們最近準備在香港開辦虛擬貨幣平台。

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