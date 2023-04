赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

▲英國「第四台」節目《裸體教育》引來該國觀眾兩極評論。(圖/翻攝自推特)

記者羅翊宬/綜合報導

英國「第四台」(Channel 4)為免費的公共廣播電視頻道,近日該頻道推出雜誌類節目《裸體教育》(Naked Education),他們竟當著14至16歲羞赧的青少年、青少女面前,找來一群體型各自不同、脫光衣服裸體的男女,此舉讓英國家長們非常憤怒,引來外界撻伐,不過節目主持人宣稱,是為了要打破世人的既定印象。

根據《每日郵報》,英國第四台推出的新節目《裸體教育》於當地時間4日晚間播映第一集,不過開播後卻旋即引發社會譁然以及舉國家長們的怒火,認為節目在身心發展尚未達到成熟階段的青少年面前,找來4名一絲不掛、非主流審美觀認定的美好體態成年男女相當不妥,根本無法正確教導小孩。

從節目在推特上傳的預告片段可以看到,這群14至16歲的青少年看到成年男女衣不蔽體、解開內褲的瞬間,表情顯得相當尷尬,甚至一名少女更是當場用手摀著臉,撇開目光乾笑。

52歲的電視女主持人安娜•理查德森(Anna Richardson)同時也是該頻道約會節目《裸體魅力》(Naked Attraction)的主持人,當面對社會群眾抨擊時卻顯得不以為然,「這個節目其實很有教育意義,不僅充滿感情、也充滿歡樂。如果你對自己的身體和人生旅程感到好奇,那就關注我們的節目吧。」

她表示,「我喜歡製作充滿爭議、打破禁忌,且有所作為的節目。」

《裸體教育》為英國「第四台」推出的身體教育系列節目,其宗旨在於讓所有體型,不管是肥胖、亦或消瘦的身材都能夠「正常化」,打破如今青少年男女在受到媒體與一般大眾主流審美觀的影響後,其所謂的「正常體型」的刻板印象,只要接受每個人體態的不同差異,就能坦然認定脫下衣服的人們都是正常的。

