64歲婦遭砍頭「活人獻祭」！屍首高掛印度神廟　頭顱被投江

▲印度近年發生破百起活人獻祭的殘忍凶殺案。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

印度一間寺廟2019年被發現有人偷偷舉辦「活人獻祭」，不但殘殺無辜婦女，還將被害者的遺體拿來祭祀，以悼念嫌犯死亡的兄弟。時隔多年，主嫌終於被逮，而警方仍在持續追捕其餘同夥。根據印度國家犯罪局紀錄，光是2014年至2021年就曾經發生103起活人祭祀的事件，大多數發生在部落與偏遠地區。

根據《衛報》報導，64歲的尚蒂（Shanti Shaw）2019年前往印度東北部偏遠城市古瓦哈題（Guwahati）參觀卡馬赫亞神廟（Kamakhya Temple），沒想到卻遭人挾持後殺害。尚蒂遭到嫌犯砍頭，屍體被掛在寺廟。同年6月19日，尚蒂的無頭遺體被人發現，但是警方卻遲遲查不出其他線索，案情一度陷入膠著。

根據《紐約郵報》報導，直到2023年3月25日，警方才成功逮捕涉案的巫師潘迪（Mata Prasad Pandey），潘迪被逮後坦承犯案，並供出同夥。潘迪說，2019年6月18日，一行人一起到卡馬赫亞神廟，隨後又去了附近的火葬場，並帶著受害者一起行動，而受害者當時不知道自己將會成為法事的祭品，被要求與嫌犯們一起喝酒吃肉。

主謀普拉蒂普（Pradeep Pathak）向其他12名同夥支付每人1萬盧比（約新台幣3700元）的費用，為的就是要用這場活人獻祭來紀念他已故的兄弟。普拉蒂普則是在4月1日被逮，另外3名共犯也被逮捕，而警方仍在持續追捕其餘同夥。

嫌犯供稱，犯案時，其中一人讓被害婦人躺下，其他人分別抓住她的頭、手以及腿，在她試圖逃跑前，拿出一把刀，以活人獻祭的名義，把她的頭砍下。被害人的頭顱事後被丟進雅魯藏布江內，無頭的遺體則被掛在神廟內的樓梯上。

根據印度國家犯罪局紀錄，光是2014年至2021年，印度就曾發生103起的活人祭祀事件，大多數發生在部落與偏遠地區。