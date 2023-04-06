蔡麥會影響台灣大選　智庫學者點出「北京兩難處境」

▲總統蔡英文會見美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

總統蔡英文與美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派議員舉行會晤，引發國際關注。《紐約時報》引述專家說法報導，台灣即將到來的總統大選將受華府和北京未來幾個月的行動影響，包括中國是否對麥蔡會採取軍事反應，但不論北京如何回應，似乎都會陷入不利局面。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任、東亞計畫聯合主任孫雲（Yun Sun）直言，「對北京而言，不管怎樣他們都輸了。如果他們反應過度會輸，因為美國將提供更多對台支持，台灣輿論也將更反對統一。但如果他們沒有反應，這將被視為默認。」

美中建交後，麥卡錫成為在美國領土上會見台灣總統的最高層級民選官員。根據美國《總統繼任法案》，若總統無法履行職務，將依序由副總統兼參院議長、眾院議長等人遞補，也就是說，眾院議長是美國政壇地位「第三高」的政治人物。

▲蔡麥會選在加州雷根圖書館舉辦，別有用意。（圖／翻攝蔡英文推特）



《紐約時報》指出，美國是台灣迄今最強大的夥伴，而麥蔡會選在加州雷根圖書館登場，對於雙方都是政治及外交上的妥協，一系列精心安排也突顯華府面臨的棘手情況，一方面試圖應對日益強硬的中國並強化台美關係，另一方面要避免北京發動軍事侵犯舉措，在台灣周圍引發危機。麥卡錫原本誓言訪台，如今讓步選在家鄉舉行會晤，蔡英文也避免重大政治演說，而是與議員閉門會議。

事實上，隨著北京在國際舞台上日益強硬，西方領袖都在努力應對。美國立場強硬，拜登政府對出口至中國的半導體產業相關材料實施限制，國會也呼籲加大打擊力道，尤其在中國間諜氣球飛越美國本土之後，更是如此。如今，許多議員出席與蔡英文會面，不僅呼應上述挑釁立場，也利用雷根圖書館的場景，喚起前總統的精神。雷根是一名強硬的反共主義者，經常以「非黑即白」的方式，與美國的盟友或敵人打交道。

眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）也表示，「一些人未能從中共數十年來的行為學到教訓，他們一直在乾著急，懷疑我們是否太過挑釁。」他引述雷根的說法，宣稱那些害怕北京報復的人只是在「餵鱷魚」，「我們不能被嚇倒。麥卡錫議長和兩黨代表今天在這裡傳達一個簡單的訊息，那就是『我們不害怕』。」

▲國防部提供山東號航艦編隊現蹤台灣外海的監控畫面。（圖／國防部提供）



《紐約時報》也寫道，北京要求所有國家接受「一中原則」，意即台灣為其領土的一部分，但華府堅持的「一中原則」僅承認北京主張，卻不支持。儘管過去幾十年，台灣總統經常來到美國，一般國會議員也例行訪台，但去年開始國會訪問步調加快，立法者急於展現團結，並且誓言深化與台灣合作，為了與中國的潛在戰爭做好武裝與準備。

對此，北京使用好戰措辭譴責雙方，包括「美台相互勾連」、解放軍「時刻保持高度戒備」並「堅決捍衛國家主權及領土完整性」等等，但沒有做出具體軍事回應。他們警告，中國「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸」。