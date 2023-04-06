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世界最大水底洞穴　竟有「馬雅文化」陰間之路

墨國東部的猶加敦半島，發現全球最大的水底洞穴。（圖／翻攝自Gran Acuífero Maya臉書，下同）

▲墨國東部的猶加敦半島，發現全球最大的水底洞穴。（圖／翻攝自Gran Acuífero Maya臉書，下同）

圖、文／CTWANT

電影《絕鯊47：猛鯊出籠》描述4名年輕女孩前往深海馬雅古城遺跡探險，過程中發現她們誤闖噬血的盲眼巨鯊的棲息地，成了鯊魚獵食目標，電影製作團隊創意無限，將馬雅文化寫進劇本裡，不過這馬雅海底古文明的情節，竟真的在墨西哥猶加敦半島（Península de Yucatán）的水域被發現，據了解這還是馬雅人的「陰間路」。

墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

▲墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

馬雅文明出現在西元前2500年，主要分布在墨西哥、瓜地馬拉和宏都拉斯等地，馬雅文明在最璀璨輝煌的時候消失在一夕之間，神秘的民族集體消失，甚至找不到任何殘骸，考古學家眾說紛紜，《路透社》報導，墨西哥國家人類學和歷史學協會（INAH）團隊在東部的猶加敦半島，發現兩個水底洞穴彼此連通，這不僅是全球最大的水底洞穴，這項發現更有助於一窺西班牙人到來之前的古馬雅文明。

根據報導，(Gran Acuifero Maya)是一項專門研究和維護猶加敦半島地下水域的計畫。據負責這項計畫的人員指出，經過數個月探索地下水道迷宮後，他們發現這個長達347公里的水底洞穴。這個水底洞穴是由264公里長的白色洞穴(Sac Actun)和83公里長的雙眼洞穴(Dos Ojos)相連而成的。

墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

▲墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

這個團隊的水下考古學家安達（Guillermo de Anda）表示 ，古代馬雅人居住的城市，地底下也都是地下水洞狀的洞穴，又稱為溶洞或天然井，據了解，猶加敦半島上擁有許多馬雅人的遺跡，對馬雅人來說，天然井擁有特殊的宗教意義。

古代馬雅人認為，地下水道連接著神祕的冥界，也是象徵生死循環之處，亡靈會通過這條水道前往陰間，這也是馬雅人的陰間之路，墨西哥考古學家先前已發現，在馬雅古文明遺跡碑銘神廟（Temple of the Inscriptions）內，找到了傳說的「陰間路」水道系統，象徵亡靈會通過水道前往陰間，而帕卡爾大帝（Pakal）陵墓位於該神廟內，或許他的亡靈就是通過這裡通往陰間。

如今類似的水道系統在猶加敦半島被發現可說是相當「驚人」。安達補充，這個水下洞穴能讓學者好好的了解馬雅人在16世紀前的生活「也可以得知過往西班牙裔美國人在哪裡定居過」。

墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

▲墨西哥東部的猶加敦半島發現兩個水底洞穴系統相互連通，這不僅讓它成為全世界最大的水底洞穴，還有助於一窺古馬雅文明。

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