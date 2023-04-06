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中國大使館警告信曝！施壓取消「蔡麥會」　美議員已讀不回

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫。（圖／翻攝蔡英文推特）

文／中央社洛杉磯5日綜合外電報導

自由亞洲電台報導，台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy ）率領的跨黨派議員會面前一天，多位美國議員收到來自中國駐美大使館的「警告信」，敦促議員取消行程，並揚言中方將採取「必要行動」。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）指出，多位美國議員在與蔡英文4月5日進行會面的前一天，收到署名來自中國駐美大使館外交官的「警告信」，敦促議員取消會面。

據報導，4月4日，一封長達5頁的電子郵件寄送到多位美國國會議員辦公室信箱，署名是中國駐美大使館負責國會事務的參贊「李香」（Li Xiang，音譯）。

信中寫道：「我們敦促美方避免促成美國立法者和蔡英文的會晤，並停止一切形式的美台官方互動」、「我必須指出，中國不會坐視公然的挑釁，而且很可能會採取必要和果斷的行動，以應對不受歡迎的情況。 讓我們一起防止這樣的事情發生。」

不過，美國眾議員辛森（Ashley Hinson，另譯：馨森）決定把這封郵件公諸於世，她告訴自由亞洲電台：「我們沒有直接回覆（中國）大使館，而是選擇公開電子郵件，讓他們的策略曝光。」

辛森還批評中方干預美國議員行程是「中共的可悲威脅」，並稱「我們將會不屈不撓地捍衛自由並與台灣站在一起，絕不退縮。我期待與蔡英文總統會面，並重申我們對台灣和所有熱愛自由的國家的承諾。」

美國之音（VOA）也報導，中國大使館警告美國國會議員不要會晤在加州過境的台灣總統蔡英文，但是議員們不予理會。

美國之音取得的電郵寫到：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由訪美，堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的接觸。」

對此，美國友台國會眾議員匡希恆（John Curtis）的發表人表示：「中國不能指揮美國國會成員在美國境內與誰會面。（匡希恆）眾議員期待著今天與蔡總統和麥卡錫議長會面。」

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