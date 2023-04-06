麥卡錫會完蔡英文：須持續軍售台灣　加強2重點經濟合作

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州，會見台灣總統蔡英文。會後麥卡錫表示，美國必須繼續軍售台灣，並確保軍售內容及時送抵台灣。

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）

路透社報導，麥卡錫與蔡英文以1980年代的空軍一號波音飛機為背景發表談話，麥卡錫稱台美雙方的友誼，對自由世界具有深遠意義。該架空軍一號是已故共和黨籍前總統雷根，在1980年代任內搭乘的空軍一號，呼應麥卡錫與蔡英文在雷根圖書館的會談，以及雷根任內的《六項保證》、國會通過重要的《台灣關係法》。

麥卡錫率領國會跨黨派議員與蔡英文共同進行會談，會後麥卡錫表示，已與跨黨派議員討論如何加速交付軍售台灣的武器。他說美國必須持續軍售台灣並及時送抵軍備武器，他認為跨黨派對此都有共識，「第二，我們必須加強我們的經濟合作，特別是貿易與技術方面。」

台美高層及官員間的接觸交流在近年加速發展，民主黨眾議員阿圭拉爾（Pete Aguilar）表示，他期待未來有更多類似的會面。面對中國的抗議與威脅，共和黨加拉格爾（Mike Gallagher）則說，「如果我們最重要的民主夥伴之一的民選領導人，不能在美國領土上與美方領導人會面，那我們就是在餵養一隻終將吞噬我們的鱷魚。」

加拉格爾所指的「鱷魚」，其實就是雷根總統一段以鱷魚為比喻的名言，「什麼也不做地希望某天有人會處理好一切，等於是在餵一隻鱷魚，希望牠會最後一個把你吃掉，但牠終究會把你吃了。」中國長年阻撓台灣與世界尤其美國的互動，加拉格爾的意思是，不能順了中國的意，否則中方將得寸進尺。

加拉格爾接著表示，他想找方法安排時程，讓台灣能比沙烏地阿拉伯更早接收「AGM-84魚叉反艦飛彈」。