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地點藏深意！麥卡錫迎接「台灣好朋友」　蔡英文向他致敬

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝麥卡錫推特）

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫。（圖／翻攝麥卡錫推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於美西時間5日上午9時54分（台灣時間6日凌晨0時54分），選在加州雷根圖書館迎接台灣總統蔡英文。他表示蔡英文總統一直是美國的好朋友；蔡英文也感謝麥卡錫的熱情款待。

麥卡錫率領跨黨派議員在雷根圖書館與蔡英文會面，並稱蔡英文是「美國的好朋友」，有信心美國與台灣能一起為了經濟、自由、民主、亞洲的和平穩定等，持續進行合作。

麥卡錫也發布推文稱，「美國與台灣人民間的友誼從未如此強韌，能歡迎蔡總統來到雷根圖書館是我的榮幸。」在另一篇推文中他也稱讚，「台灣是成功的民主國家、繁榮的經濟體，衛生與科學方面居全球領先地位。透過對話交流，我們的合作不斷擴大。」

蔡英文也在推特發布雙方合照，感謝麥卡錫的熱情款待，很榮幸能回到雷根圖書館與享受加州陽光的同時，與麥卡錫合作加強台美雙方的關係。

蔡英文表示雷根圖書館可說是這次最佳的會面地點，雷根任內於1982年的「六項保證」以及國會通過重要的《台灣關係法》，為至今40多年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎，維護和平、促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。她也向雷根這為備受尊敬的美國總統及世界領袖致敬。

開場致詞後，兩人與台美官員將進行閉門會談，會後蔡英文、麥卡錫共同發表談話，後續再進行午宴。

包含總統府秘書長林佳龍、駐美大使蕭美琴、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵、僑委會委員長徐佳青、AIT主席羅森伯格等人，都出席閉門會談。美方則有20多位眾議員與會。

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歷史性會晤！　蔡英文感謝麥卡錫與美支持：台灣並不孤單

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