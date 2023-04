蔡英文「過境」會晤麥卡錫　布林肯重申符合先例

文/中央社記者江今葉華盛頓5日專電

針對總統蔡英文即將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤,美國國務卿布林肯今天重申,台灣總統都曾過境美國,行之有年。總統舉行的會議與活動也都符合先例,北京不應以此為由加劇緊張局勢。

▲蔡英文會見麥卡錫。(圖/路透)

蔡總統結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後,回程過境洛杉磯。她預計美西時間今天上午與麥卡錫(Kevin McCarthy)及美國跨黨派國會議員於加州雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)舉行閉門會談。蔡總統與麥卡錫會後將發表公開談話。

Here at the @Reagan_Library, exhibits show Reagan’s belief in democracy and commitment to the ideas of peace and freedom.



Those values serve as the bedrock of our friendship with the people of Taiwan. And they are more important now than ever before. pic.twitter.com/SgtaV1AT4x