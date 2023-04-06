美軍在菲律賓擴大部署　外交學者：明顯為因應台灣有事

▲美軍在菲律賓擴大部署，有學者認為這次菲律賓同意美軍使用的據點，明顯聚焦於可能發生的台灣突發事件。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓3日公布可供美軍使用的4處新據點。菲國學者指出，其中3處據點接近台灣，明顯因應中國可能攻台，美軍也可能在部分據點部署海馬士多管火箭系統，以應對情勢升級。

台灣海峽和南海情勢緊張下，菲美兩國2月初商定，在原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，但在徵詢地方官員前，未公布新增據點位置。

馬尼拉當局4月3日宣布，這4處據點包括卡加延省（Cagayan）一座機場和距台灣僅約400公里的海軍基地、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（Palawan Island）南端、面向南海的巴拉巴克島（Balabac Island）。

國立政治大學外交政策研究中心訪問學者畢特洛（Lucio Blanco Pitlo III）指出，這4處戰略據點有3處位於呂宋島北部，非常接近台灣，且涵蓋海軍基地、機場和陸軍軍營，都是運行中的基礎設施，這意味著無論要在這些據點改善或建造設施都相對容易。

他認為，這次菲律賓同意美軍使用的據點「明顯聚焦於可能發生的台灣突發事件」，而相較於尚未建設的巴拉巴克島，可看出這3處據點投入使用的「緊迫性」。

畢特洛告訴中央社：「根據它們的位置，這些據點跟台灣這麼靠近，我認為雖然沒有明說，重點實際上是讓（美國的）同盟國家能對台灣可能的突發事件做出反應。我認為這顯而易見。」

另一方面，菲國陸軍和美國太平洋陸軍3月的「堅盾」（Salaknib）聯合演習及4月將登場的菲美「肩並肩」（Balikatan）大型軍演中，都將進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）實彈演習，「肩並肩」軍演還將首度實彈發射愛國者飛彈。

畢特洛說，若搭配飛彈系統，海馬士射程可達300公里，加上海馬士火箭系統在俄烏戰爭表現出色，「我認為菲美同盟要展現或發出訊號，即他們願意採取措施進行威懾，向北京發出明確的訊息，他們（菲美兩國）願意向台灣提供支持」。

他認為，美軍可能在4處菲律賓戰略據點部署海馬士火箭系統，但這將引發北京疑慮，菲國地方官員和參眾議員也可能表態反對。由於中國是菲律賓最大的貿易夥伴，針對部署海馬士火箭系統與否，預期馬尼拉可能受到來自美中兩國的壓力。

▲美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠在菲律賓港口。（圖／達志影像／美聯社）

針對菲律賓同意美軍使用4處戰略據點，中國外交部發言人毛寧日前說：「美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，其結果必然是加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。」

她表示：「地區國家應該深入想一想，到底什麼才是合適的，什麼才是互利的，從而做出真正有利於自身利益、有利於地區和平穩定的選擇。」

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）認為，菲律賓開放美國使用3處呂宋島北部據點，尤其是位於卡加延省的海軍基地，主要目的是保衛台灣和菲律賓間的呂宋海峽。

他指出，中國人民解放軍很難從日本和台灣間的宮古海峽進入太平洋，因此最脆弱的區域將是呂宋海峽。一旦爆發衝突，解放軍將試圖占領富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）等呂宋海峽島嶼，以從南方攻打台灣。

狄卡斯楚說，萬一中國攻打台灣，由於卡加延省的海軍基地位於呂宋島東北端，若美軍的增援來自沖繩和關島，將可直接抵達此處基地，與呂宋島西岸的三描禮士省（Zambales）或北伊羅科斯省（Ilocos Norte）相較，也較不容易遭受中國空中攔截和飛彈攻擊。