法國官員曝「馬克宏將施壓習近平」　抑制中國對俄支持

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日至7日訪問中國，預計6日將與中國國家主席習近平展開會談。（圖／路透）

文／中央社

根據法國官員說法，法國總統馬克宏本周訪問中國期間將向習近平施壓，希望抑制中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持。西方對於北京與莫斯科間深化的政治和經濟關係日漸憂心。

「華爾街日報」報導，馬克宏（Emmanuel Macron）5日起訪中，預計明天和中國國家主席習近平會談。法國官員表示，馬克宏將勸阻習近平全力支持俄羅斯的戰爭行動。中國是俄羅斯最重要的夥伴，也是在西方經濟制裁下日益重要的貿易支柱。

更重要的是，馬克宏和其他歐洲領袖希望預防中國跨越西方的紅線，亦即大規模提供武器給莫斯科。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我們不希望見到中國站隊俄羅斯。」

但馬克宏想說服習近平恐怕十分困難。習近平上個月才訪問莫斯科，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談。中國到目前未譴責俄國入侵烏克蘭，也採用俄國說法，不稱此事件為「戰爭」。俄羅斯今年已成為中國最大石油供應國。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）說：「馬克宏並沒有超能力。中國釋出的所有訊息都指向習近平支持俄羅斯。」

不過，許多歐洲官員仍認為，他們至少會有些影響力。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）此次與馬克宏同行，顯示歐盟與中國的經貿關係可能會受中方行動影響。范德賴恩將另外與習近平會談。

根據歐盟官員，歐洲是中國最大的貿易伙伴之一，若北京不希望歐盟遵循白宮路線，與中國對抗並縮減經濟關係，就有誘因做出對烏克蘭情勢更有幫助的行動。