俄烏戰爭打1年　柯林頓後悔了「不該勸烏克蘭放棄核武」

▲美國前總統柯林頓（Bill Clinton）坦承，後悔勸烏克蘭放棄核武。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已超過1年，但是戰事絲毫不見結束跡象，雙方每天都有數百至上千人死亡。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）日前接受媒體專訪時，公開承認他當年（1994年）不應該勸烏克蘭放棄核武，如果基輔仍然擁有核武器，戰爭可能就不會發生，「我覺得我在這件事情上有一定責任！」

綜合外媒報導，曾經的世界大國蘇聯1991年瓦解時，在烏克蘭遺下大量的核子武器，讓烏克蘭成為世界第3大核武國家。對此，時任美國總統柯林頓聯合英國、俄羅斯說服烏克蘭，讓烏克蘭同意簽署《布達佩斯安全備忘錄》，相繼把境內的核子武器移交給俄羅斯。

柯林頓日前接受《愛爾蘭電視電台》（RTÉ）專訪時，公開承認他當年（1994年）不應該勸烏克蘭放棄核武。他說，當初烏克蘭政府其實反對放棄核武，因為核武是烏克蘭唯一可以防止俄羅斯擴張的武器，如果基輔仍然擁有核武器，俄羅斯不會悍然發動戰爭（俄烏戰爭），「我在這件事情上有一定責任」。

▲俄羅斯2014年併吞克里米亞，2022年悍然發兵入侵烏克蘭。（圖／路透）

柯林頓當年為了說服烏克蘭，對烏克蘭政府提出了7億美金（約新台幣213億元）援助，並與俄羅斯、英國保證會保障其國家安全，尊重其領土邊界和主權，才終於讓烏克蘭同意簽署合約，沒想到普丁2014年違反協議，併吞烏克蘭克里米亞半倒，「我對此感到很糟糕，因為烏克蘭是一個非常重要的國家」。

美國杜克大學一名蘇聯和美蘇關係歷史學家邁爾斯（Simon Miles）表示，柯林頓的後悔並非空穴來風，如果烏克蘭至今仍擁有核武，就能讓普丁做決定時更加謹慎，甚至不會有2014年併吞克里米亞、2022年俄烏戰爭等事件發生。