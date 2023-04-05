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中樂透太嗨！他買醉狂歡睡醒「人躺電纜上」　鄰居嚇壞：以為死了

中樂透太嗨…他買醉狂歡睡醒「人躺電纜上」一臉懵　鄰居嚇壞：以為死了

▲ 中樂透太嗨，他睡醒後竟躺在電纜上。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

泰國一名男子近日幸運中了樂透，開心地和友人徹夜狂歡，不料隔天早上竟被人發現躺在半空中的電纜線上呼呼大睡。有網友拍下離譜一幕，並將照片分享至臉書，透露地點位於曼谷拉瑪4路一處巷子口，男子當時一動也不動，附近居民還以為他已經死了，後來有志工到現場幫忙，才成功協助男子脫困。

泰國《世界日報》報導，一名網友2日在臉書上傳照片，只見一名男子躺在如蜘蛛網的電纜線上呼呼大睡，並透露地點在拉瑪4路一處巷子口，附近居民還以為他已經死了。通羅警局警察、電力局以及善堂志工接到民眾通知後，迅速來到事發地，等待起重車上去查看情況，以確認男子是否還活著。

善堂志工乘坐起重車上去後，確認男子還活著，趕緊把對方叫醒，並將他接到地面上。經過一番詢問，原來男子近日買中了前3位彩票號碼，去兌獎拿到錢後就買酒慶祝，結果醉酒後爬上了電線桿，直接在如搖床的電纜線上睡大覺。

志工指出，男子很幸運，沒有觸電，不然很可能小命不保，當時把他帶到地面時還一臉醉意，只說了因為中獎太開心，喝了不少酒，之後就不知道自己做了什麽。警方則提醒，中獎開心可以理解，但還是要適可而止，類似行為很可能會危及自己的生命，切勿仿效。

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