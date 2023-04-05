JR東日本蓋新路線！　羽田機場到市區「只要18分鐘」

▲東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社
JR東日本公司宣布，東京市區直達羽田機場的「羽田機場聯絡線」6月即將動工，預計2031年度通車。屆時從東京車站到羽田機場新站（暫稱）不需要轉乘，時間可縮減到18分鐘。
日本放送協會（NHK）報導，JR東日本社長深澤祐二今天表示，「考量到日本未來發展，羽田機場相當重要；由於COVID-19疫情趨緩旅客回流，外國觀光客也有所增加，希望能在交通方面做出貢獻」。
日本電視台（Nippon TV）報導指出，之所以興建「羽田機場聯絡線」（羽田空港Access線），背後可能也有「強化國際競爭力」意圖。
【動向】いよいよ始動！羽田空港アクセス線— 通勤電車ドットコム (@com_train_com) April 4, 2023
これにより北関東や埼玉方面から羽田空港へのアクセス向上が見込まれます。
田町付近から“単線”で分岐。2ビル駐車場脇地下に駅ができる事になりますが、1ビルまではやや距離がある事。第3ビルへはバス連絡なのが課題かもしれません。#羽田空港アクセス線 pic.twitter.com/zQLFfBDTpJ
目前要從東京車站前往羽田機場搭機，必須先搭車到濱松町站轉乘單軌電車，或是到品川站轉乘京急線，所需時間都要超過30分鐘。
「羽田機場聯絡線」預計今年6月動工，預計2031年度通車，屆時搭乘JR僅需約18分鐘就能從東京車站直達羽田機場新站（暫稱），可節省超過10分鐘轉乘時間。
報導指出，一旦從東京市區不用轉乘就能直達羽田機場，可讓羽田機場不會輸給各國主要機場，進一步提高羽田機場魅力。
專精公共運輸政策的日本名古屋大學教授加藤博和強調「羽田機場聯絡線」的重要性。他表示，「對外國觀光客來說也有很大優勢，羽田機場在（電車）無法直達航站大樓這一點來說，相比其他海外機場來得遜色」。
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