地鐵短裙妹「胸前剩2塊布」雙球溢出　乘客全看傻！本人回應了

▲ 印度一名辣妹搭車超清涼。(圖/翻攝自推特,下同)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度德里地鐵近來出現一名穿著清涼的女乘客,胸前僅有2塊布料和2條線遮住胸部,下身則是一件超短迷你裙,影片在網路上瘋傳,引發網友正反論戰。地鐵公司因此聲明呼籲乘客遵守社會禮儀,不過這名女子親自回應,「想穿什麼是我的自由」,她根本不在乎別人的看法。

Well This may look in Movies but in real life look very awkward. We hv choice & freedom but at the same time girls must be mature enough to decide what to wear & when to wear.#Girls How can you travel like this in #delhimetro ? #delhimetro #AprilFoolDay #JioCinema #jiocrash pic.twitter.com/yTp0Ee8WEc