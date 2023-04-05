拍惡搞影片「惹怒路人」被開槍　美國YouTuber中彈急送加護病房

▲YouTuber庫克專門拍攝惡整路人的影片。（圖／翻攝自YouTube／Classified Goons）

記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生驚險事件，YouTuber庫克（Tanner Cook）專門拍攝惡整路人的影片，但2日在杜勒斯（Dulles）某購物中心拍片時，卻因此惹怒一位民眾，他遭對方開槍打中腹部，緊急送往加護病房，幸好手術後已無生命危險。

《商業內幕》等外媒報導，21歲的庫克被子彈打穿胃及肝臟，開刀移除膽囊後，目前仍在住院治療。他在病床上受訪時表示，自己在購物中心和路人玩了一場「簡單的惡作劇」，但對方顯然「不太能接受」。

庫克經營的YouTube頻道「Classified Goons」有4萬多人訂閱，他曾經拍攝的主題包括假裝在Uber上嘔吐、在商店裡跟蹤陌生人等等，數次讓被惡整對象變得非常警戒防備且具攻擊性，甚至真的打電話報警。

至於開槍男嫌被證實是31歲的科里（Alan Colie），他被激怒後直接掏出一把半自動手槍開火，在購物中心引爆恐慌。如今，他被指控加重惡意傷害罪等罪名，關押在勞登郡（Loudoun County）拘留中心且不得保釋，預計5月舉行初步聽證會。

庫克拍到一半的影片已被列為偵辦證據，而他表示完全不會生科里的氣，也不會因為這次遇襲就停止拍片，因為這是他的生活熱情所在。