5歲女兒借手機玩　美國媽媽半夜驚見「刷卡消費12萬」嚇瘋

▲5歲的萊拉借用媽媽手機，卻在亞馬遜上瘋狂購物。（圖／翻攝臉書Jessica Nunes）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州居民潔西卡（Jessica Nunes）開車時，把手機借給5歲女兒打發時間，幾小時後卻收到奇怪通知，查詢後才發現竟然冒出多筆信用卡消費，總金額高達3992美元（約新台幣12萬元）。原來，孩子當時不是在玩手機遊戲，而是在亞馬遜（Amazon）瘋狂網購。

《紐約郵報》報導，5歲的萊拉（Lila）訂購10輛兒童越野摩托車、1輛兒童吉普車、10雙鞋碼7號的白色牛仔短靴，而母親潔西卡毫不知情，直至隔天凌晨2點收到訂單出貨通知，這才驚覺大事不妙，她起初以為帳號被駭客入侵，但仔細核對下單時間後，立刻明白是女兒闖禍了。

幸好，潔西卡及時取消了大部分商品，唯獨已發貨的5輛兒童吉普車無法攔截，而業者在了解狀況後也願意通融，協助辦理退款退貨。她坦言搞不懂女兒如何在亞馬遜上找到這些商品，萊拉被問及此事則是天真回應，「我想要它，而我得到它了！」

事實上，這已經不是萊拉第一次網購，她去年聖誕節也從亞馬遜訂購唇膏，把媽媽嚇了一跳。潔西卡已經和女兒好好談過，「我確實告訴她，如果她表現好，在家裡做些家事，或許我們可以買輛更適合她年紀的自行車給她。」