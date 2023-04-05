新婚夫婦甜蜜自拍！老公下秒伸手狠推　英國孕妻墜崖「1屍2命」

▲愛丁堡知名景點亞瑟王座。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國31歲孕婦潔維德（Fawziyah Javed）在愛丁堡知名景點亞瑟王座（Arthur's Seat）墜崖身亡，肚裡的寶寶也沒能保住。丈夫安瓦爾（Kashif Anwar）被指控伸手狠推謀殺孕妻，但他拒絕認罪，堅稱事發前2人正在自拍，卻不慎發生碰撞，老婆才會從高處摔下。

BBC、《天空新聞》等外媒報導，夫妻倆2020年12月成婚，2021年9月前往蘇格蘭度假，未料發生不幸。急救人員趕抵後，潔維德被宣告當場身亡，後續驗屍結果顯示，她死於高處墜落造成的多處傷勢及併發症。

愛丁堡高等法院本周開庭展示一系列證據，包括潔維德手機在當天傍晚8時6分至8時30分之間拍攝的夫妻自拍。警官佩斯利（Alastair Paisley）估計，受害者摔落高度40至50英尺（約12至15公尺），另一名警官埃蒙德（Christopher Edmund）說，他們必須出動山區救援隊協尋遺體，因為死者落在「極其難以抵達的位置」。

▲潔維德墜崖時懷有身孕。（圖／翻攝臉書Fawziyah Javed Legacy）



消防員斯特拉特福（Sean Stratford）表示，安瓦爾宣稱自拍時撞到太太，對方重心不穩才會滑倒，但與當局交談時非常冷靜。另一名員警漢德森（Sean Henderson）也指出，安瓦爾事發後被帶往警局，隔日0時45分得知老婆死亡的消息，卻沒有太多反應。

潔維德母親也出庭作證，宣稱女兒處於一段暴力脅迫的婚姻中，生前正在思考是否該離開脾氣暴躁且占有慾強的丈夫。不過，安瓦爾始終否認所有指控，包括案發前一天在飯店對妻子大吼大叫、威脅與虐待的行為。全案仍在審理中。