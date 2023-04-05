「最強火砲庫」芬蘭正式加入北約！　陸海空軍力一次看

▲芬蘭4日正式加入北大西洋公約組織（NATO）成為第31個成員國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭4日正式加入北大西洋公約組織（NATO）成為第31個成員國，也替該組織增加重要軍事資源。芬蘭是少數幾個在和平時期仍保持徵兵制的國家之一，也是歐洲與俄國邊界最長的國家，如今這條邊界也成為北約共同防衛的範圍，《路透社》就整理出被稱為「西歐最強火砲庫」芬蘭目前的陸海空軍力。

陸軍

芬蘭是歐洲少數的徵兵制國家之一，18歲以上的男性需服6個月至12個月的兵役，每年約能訓練2.1萬名新兵，而這些新兵也會成為戰時28萬預備役的一部分，其中每年約有1萬名士兵會被徵召參與進修課程。大約有87萬名年齡在17至60歲間的芬蘭人，有義務在需要時被徵召。

芬蘭的地面部隊擁有650輛坦克，其中大約200輛是德國製的豹2A6和2A4型。芬蘭有「西歐最強火砲庫」之稱，該國擁有約1500種武器，包含700門榴彈砲和加農砲、700門迫擊砲，還有100門重型和輕型火箭發射器。

▲芬蘭是歐洲少數的徵兵制國家之一。（圖／達志影像／美聯社）



芬蘭也引進了以色列ELTA集團製造的迫擊炮定位雷達系統（counter-battery radar system），能夠定位和追蹤來襲的火砲；芬蘭的防空裝備包含至少650枚導彈，目前計畫向瑞典與以色列購買更多火砲。它最重要的防空系統是和美國、挪威等北約成員國相容的國家先進防空系統（NASAMS）。

芬蘭未公開其無人機的數量，但目前正在採購1000至2000架，包含向美國購買的數百架Parrot Anafi無人機。

空軍

芬蘭空軍擁有61架F/A-18「大黃蜂」戰鬥機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet），目前正在向美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購64架F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）戰鬥機，預計於2026年開始交付。

除了噴氣機隊外，芬蘭空軍還擁有數十架教練機和監視雷達，其中一副雷達的監視範圍達近500公里。

海軍

芬蘭擁有4艘指揮艦、5艘佈雷艦、8艘導彈艇、3艘水雷對抗艦、13艘掃雷艦還有體積較小的登陸艦；目前正在購買3艘用於水面作戰的新型多用途輕型護衛艦，預計於2029年正式服役。

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