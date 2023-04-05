封口費案「2號女郎」是她　花花公子女模自爆和川普大談婚外情

▲前花花公子女郎麥道格。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普涉嫌在2016年大選前向2名女性支付封口費，要求對方閉談彼此的婚外情，面臨34項偽造商業紀錄聯邦重罪指控。除了色情片女星「暴風女丹尼爾斯」之外，第二位女性就是前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥道高（Karen McDougal）。BBC也撰文簡述麥道高究竟是誰，以及她與川普的多年糾葛。

現年52歲的麥道高出生於印第安那州蓋瑞市（Gary），童年時期搬家到密西根州，20多歲開始在泳裝比賽擔任模特兒。後來她加入花花公子，1998年贏得年度玩伴女郎獎項，還被讀者評選為1990年代第2性感的玩伴女郎。

▲麥道高經常在社群媒體分享生活。（圖／翻攝instagram@karenmcdougal，下同。）



接下來，麥道高改變形象成為健身模特兒，1999年成為第一位登上英國雜誌Men's Fitness的女性，也開始出現在電視廣告中，或者擔任影劇作品小角色，例如2000年客串電影「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）。

2006年，紐約客雜誌引述麥道高說法報導，她在洛杉磯的花花公子大廈（Playboy Mansion）遇見正在錄製實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）的川普，儘管對方當時已婚，卻「立刻喜歡上我，一直跟我說話，告訴我我有多漂亮」。麥道高自稱與川普交往10個月，每月至少見面5次，還向CNN形容這段關係是充滿愛、兩情相悅的。

2016年總統大選前夕，麥道高簽署一份價值15萬美元（當時約新台幣480萬元）的協議，將這段婚外情故事獨家販售給美國小報國家詢問者（National Enquirer），並且根據協議禁止公開談論此事。未料，該媒體從未發表相關報導，讓她堅信自己遭到欺騙噤聲。

BBC指出，國家詢問者刻意購買故事與消息，然後將其掩蓋起來，此行為被稱為「捕殺計畫」（catch and kill），被認為是為了壓下關於川普的負面報導。2021年，美國聯邦選舉委員會（FEC）發現此事，認定這筆在2016年大選期間支付的費用等同於非法競選捐款，導致國家詢問者被罰18.75萬美元（當時約新台幣519萬元）。

根據麥道高的個人網站，她如今形容自己是模特兒與專欄作家，她曾因為隆乳而生病，並於2017年開刀治療，也因此開始倡議大眾關注乳房植入物疾病。

2018年，麥道高就婚外情向川普妻子梅蘭妮雅（Melania）公開道歉，「我很抱歉，我不希望有人對我這麼做。當我回頭看看自己當時所處的位置，我知道這是錯的。我真的對此感到抱歉，我知道這樣做是不對的。」