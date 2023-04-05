面試官太兇「3位應徵者全哭了」　3天後結局神轉！

▲面試官太兇，惹哭3位應徵者，沒想到結局反轉。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

面試時哭了該怎麼辦？日本一名女網友分享身邊的經歷，她和朋友以及另一位陌生人應徵同一間公司，面試時朋友因為太緊張，答得不順利，而面試官沒有因此放過朋友，反而態度更加咄咄逼人，讓朋友當下忍不住哭出來，也連帶影響了她和另一人，就在她們以為面試失敗時，沒想到最終結果超意外！

根據日媒《日刊SPA！》報導，化名為富田美優的23歲女網友，去年4月畢業於一間地方大學，而後開啟求職之路，只不過處處碰壁，最後成功通過一間食品公司的篩選，進入面試階段，後來她意外得知朋友A也要去面試，總共3人進到最終階段。

富田美優表示，面試當下雖然很緊張，但她自認為表現得還不錯，而朋友A就沒這麼順利，因為太過緊張答得不太好，面試官見狀，態度變得更加嚴厲且咄咄逼人，導致朋友A被嚇到後當場哭出來，第三位面試者受到朋友A的情緒感染，講沒幾句話也開始掉眼淚，連帶自己也受影響，最後全部人邊哭邊完成面試。

就在3人以為面試沒有希望了，沒想到3天後奇蹟出現，他們全都收到錄取通知，之後詢問錄取原因，原來是因為面試官覺得3人展現出了真性情，加上態度誠懇，因此才決定錄用。