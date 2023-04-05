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馬克宏訪中「明會習近平」　法國會議員籲表達堅定挺台

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將與中國國家主席習近平會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬克宏將與習近平會談。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電

法國總統馬克宏與歐盟執行委員會主席范德賴恩今天展開訪中之旅，法國跨黨派國會議員4日在世界報投書呼籲兩人「勿軟弱或沈默」，應堅定表態，讓北京知道侵台不會被接受。

馬克宏（Emmanuel Macron）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）5日出訪中國，預計6日將在北京和中國國家主席習近平會談。

這是法國元首COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次訪中，加上邀請歐盟領袖同行，因此被各界視為重新定義歐中關係的重要會面，引起法國輿論關注。

法國「世界報」（Le Monde）4日刊登法國跨黨派議員與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員的連署投書，表示必須預防性地讓北京知道，侵犯台灣將不會被容忍。

法國參議院外交與國防委員會兩位副主席卡迪克（Olivier Cadic）與卡托蘭（André Gattolin）、國民議會議員勒吉（Constance Le Grip）、參議員暨前國務秘書維里尼（André Vallini）以及跨國議員組成的對華政策跨國議會聯盟成員皆參與連署。

國會議員在投書中開門見山表示，習近平想把台灣納入中華人民共和國領土的意圖越來越令人憂心，海空範圍騷擾等恐嚇行徑不斷增加，「北京甚至把台灣民選總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫的可能會面都視作雙重挑釁」。

接著內容指向香港，表示香港3年來的情況彰顯中國擴張的野心，即使破壞簽署的國際協議也在所不惜。國會議員指的是保障香港資本主義生活方式與高度自治至2047年的中英聯合聲明。

自2019年民主抗爭後，香港公民自由日益被限縮。猶如北京傀儡的香港政府2020年以香港特區維護國家安全法之名採取更多限制，導致如今上千位民主鬥士身陷囹圄，上萬人被迫離鄉躲避追捕。2022、2023年聯合國兩度譴責國安法違反人權與自由，呼籲立即廢止。

他們表示：「若國際社會不預先反應，香港當前狀況明日就有可能在台灣重演。因此聲討並譴責香港人權侵害是關鍵且迫切的，不僅為了支持受害者，更是為了讓北京知道在香港令人無法容忍的行為，在台灣將不會再被接受。」

「習近平可能會以為，歐洲人漠視對於香港的侵犯，他攻打台灣也不用害怕遭到制裁。」

跨黨派議員因此在投書中強調，「這不是軟弱或沈默的時刻」，呼籲馬克宏和范德賴恩利用會面場合「向中國當局傳達清楚且堅定的訊息」。

由於經濟交流與國際貿易對中國政權生存至關重要，「西方應該以此角度記下對北京的警告，以表達他們對台灣堅定不移的支持」。

世界報3日刊登歐洲議會前政治幕僚、匈牙利學者馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）的投書，表示協助台灣的民主對抗也有利於歐盟。

在台灣做博士後研究的馮儒莎警告，俄烏戰爭應讓歐洲了解到，若無法遏止極權政體的威脅就須付出高昂代價，並敦促歐盟加強對台支持以面對中國。

「歐盟和台灣應相互強化民主抗力，應基於彼此期待調整戰略方針，更緊密合作對彼此都有益。若歐洲想要保護自身利益與政治自由，就該將台灣視為關鍵夥伴，緊密合作以強化民主，透過最高層級頻繁交流，向獨裁者送出強力訊息：民主並未衰落」。（編輯：郭中翰）

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