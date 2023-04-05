川普被控什麼？「付A片女星封口費」最重判136年　4大QA一次看懂

▲ 川普、前私人律師柯恩與丹尼爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普涉嫌於2016年大選前支付大筆封口費，掩蓋與A片女星的婚外情，當地4日出庭應訊。曼哈頓檢察官辦公室公開對川普的34項指控，使他成為美國史上首位面臨刑事指控的卸任總統，最高可判136年徒刑，以下請見《路透社》整理川普背負的罪嫌及可能提出的論點。

●川普被控做了什麼？

白艾榮（Alvin Bragg）為首的曼哈頓地區檢察官指控川普犯下34項重罪，罪名是偽造與2016年大選前「捕殺計畫」（catch and kill）有關的商業紀錄。該計畫透過確認、花錢掩蓋負面消息，以提升川普聲望。

競選期間，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣396萬元），換取她不對外曝光川普與她有染。

▲ 丹尼爾斯聲稱與川普做愛後收到封口費。（圖／路透）

川普對上述指控及婚外情一概不認帳，僅承認向柯恩償還他付給丹尼爾斯的錢。他先前便指控，白艾榮的調查是出於政治動機的「政治迫害」，4日出庭也拒不認罪。

根據紐約法律，上述指控加總最高可判136年監禁，但即便所有罪名成立，刑期也將遠低於這個數字，且川普勢必對任何有罪判決提出上訴。

●川普違反什麼法律？

在公司紀錄上作假帳違反紐約州法律，雖然偽造商業紀錄本身是輕罪，刑期僅1年以下，但若作假帳的目的是為隱瞞或進一步犯下其他罪行，就會被視為重罪，最高可處4年監禁。且白艾榮指控，川普其他罪行還包括違反選舉法。

另外，柯恩2018年曾承認付出非法政治獻金的聯邦政府指控。檢方對柯恩的指控文件中稱川普為「證人1號」，但尚未以任何罪名起訴他。

●川普會如何辯論？

▲ 川普結束應訊後回到海湖莊園發表演說，受到支持者簇擁。（圖／路透）

川普可能辯稱，付錢給丹尼爾斯是柯恩自作主張，而要求丹尼爾斯和花花公子（Playboy）雜誌女郎麥道高（Karen McDougal）閉談婚外情是怕令家人難堪，而非為了選戰。

儘管柯恩2018年曾作證指出，是川普指示他付錢給丹尼爾斯，但川普曾多次指控柯恩是「騙子」，且可能強調柯恩承認曾向國會做偽證，以降低他證詞的可信度。

川普2018年12月曾受訪表示，給丹尼爾斯的錢「不是競選捐款」，「我們沒有做出任何違法行為」。

川普律師塔科皮納（Joseph Tacopina）也曾辯稱，是丹尼爾斯勒索川普。川普還曾在自家社群媒體Truth Social上發文聲稱，5年追訴期已經過去。

●白艾榮將如何反駁？

▲ 川普前私人律師柯恩。（圖／路透社）

首先，川普可能主張，柯恩是為爭取輕判而誣告他，也就是刑事被告常對污點證人提出的論點。若柯恩出席最終審判作證，過去做偽證的紀錄可能對川普有利，但他已經入監服刑，恐怕讓川普站不住腳。

第二，川普聲稱丹尼爾斯勒索他，但這可能與本案無關，因為檢方指控的重點是他的公司作假帳，將這些款項登記為法律費用。

最後，追訴期不太可能構成問題，因為被告不住在紐約的時間並不算在內，而川普總統任期內住在華府，2021年卸任後就一直居住佛州。