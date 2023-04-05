嬌生子公司2度聲請破產　滑石爽身粉賠償金「翻4倍」變2700億元

▲美國嬌生公司（J&J）強調，同意和解不代表承認產品致癌，產品仍然是安全的。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國嬌生公司面對含滑石嬰兒爽身粉與其他產品致癌的數萬宗訴訟，同意以89億美元（約新台幣2700億元）和解，比公司原先提出的20億美元多出4倍之多。子公司「LTL Management」為此第二度聲請破產保護，打算於5月14日前向法官提交一份重組計畫。

路透社報導，嬌生1月為將責任轉嫁給旗下立即聲請破產保護的「LTL Management」，但此爭議操作遭到法院駁回。「LTL Management」4日聲請第二次破產保護，預計在5月14日前向法官提交重組計畫，內容包括建議和解方案，該公司在一份法庭文件中指出，嬌生的聲明中提到有6萬名本案告訴人已同意該項提議。

紐澤西法院此前駁回「LTL Management」的破產保護聲請，指出不論嬌生或「LTL Management」都不具有聲請破產資格。

第一次的駁回直接將嬌生面對訴訟的代價提高，89億美元賠償金遠遠高出嬌生當初提出的20億美元。原告律師團成功運用策略抵制，其中一名參與嬌生協議的原告律師瓦茨（Mikal Watts）指出，嬌生董事會在周末開會並批准這項賠償金額，將在未來25年內賠償89億美元給已罹癌或將來可能罹癌的人。

儘管同意和解，但嬌生堅稱和解不代表認罪，公司的滑石粉產品仍是安全的，並不會引起癌症。公司律師稱，滑石粉索賠欠缺醫學根據，並指控原告律師招來大量原告提起訴訟，是想要從中獲利。