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76歲川普首為封口費出庭　不認34項偽造商業紀錄罪

▲美國前總統川普飛抵紐約，將為封口費案出庭。（圖／路透）

▲美前總統川普否認罪名。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普2016年總統競選期間涉嫌支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，要色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）閉口不談兩人風流韻事，如今因此面臨34項偽造商業紀錄罪名。他4日出庭時，全盤否認所有罪名。

綜合外電報導，公開的起訴書中，川普及相關人等被控涉嫌在2016年總統競選期間，壓制對川普不利的負面消息流出，川普除了被控要「暴風女丹尼爾斯」收錢閉嘴外，還要求另一名前「花花公子」（Playboy）女郎、模特兒麥克道格（Karen McDougal）不得公開私下情事。

面臨34項罪名指控，身穿暗藍色西裝、打上紅領帶的76歲前總統川普，雙手交疊在被告席桌上，當被問及是否認罪時，他回答，「我沒有罪」。法官敲定下一次開庭時間為12月4日，並且沒有對任何一方發出禁言令。

川普新聘加入律師團專攻白領犯罪的律師布蘭契（Todd Blanche）表示，將會全力抗辯。他說川普對這些指控感到失望和憤怒，但川普不會因此停止腳步。川普回到佛州後，預計於美東時間4日晚間於海湖莊園發表談話。

川普開庭前從川普大樓前往法院途中，在社群「Truth Social」發文，「前往曼哈頓下城，法院大樓。看起來太超現實了——哇，他們要逮捕我了。不敢相信這發生在美國。」

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