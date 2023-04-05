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蔡英文與麥卡錫歷史性會晤！　中國急動員「抗議」

▲總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府提供）

▲蔡英文「民主夥伴共榮之旅」將迎來重頭戲。（圖／總統府提供）

文／中央社記者溫貴香貝爾墨邦市4日電

總統蔡英文當地時間4日下午結束貝里斯國是訪問行程，搭乘專機轉往美國洛杉磯過境，定5日與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在雷根總統圖書館會晤；此為台灣總統首次在美國本土，與美國政壇第3號人物會面，備受國際矚目。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，定4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

總統出訪貝里斯最後一個行程，是參加婦女賦權合作計畫成果展並參觀現場展示攤位。總統致詞時表示，盼透過此計畫協助婦女提升就業技能，提供創業所需的諮詢與資源，儘早實現創業夢想和經濟獨立；她期盼在貝國的所有女性能拓展自身職涯與事業，享有更多蓬勃發展的機會。

此外，總統4日上午也在貝里斯召開視訊會議，就整體區域情勢，及連假期間國內政務推動聽取簡報，她請相關單位持續掌握周邊情勢，讓訪團能持續即時掌握狀況，並做好連假相關政府服務，請民眾放心。

至於蔡總統過境洛杉磯的重頭戲，是美西時間5日上午在位於加州錫米谷（Simi Valley）的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library），與麥卡錫（Kevin McCarthy）率領的跨黨派國會議員會晤。

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲眾議院議長麥卡錫將與蔡英文進行閉門會談。（圖／路透）

美國聯邦眾議院議長在美國總統的繼承順位、僅次於身兼聯邦參議院議長的副總統，政治順位排名第3。此為蔡總統在大約8個月內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日，於總統府接見時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次是1997年4月2日，當時是由前總統李登輝接見眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪問團。

根據議程安排，蔡總統將與麥卡錫舉行閉門會晤，並共進午餐。據了解，正率團在加州會晤科技業與娛樂業的聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）、首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），都將出席這場會晤。

另據台美安全情資顯示，由於日前蔡總統過境紐約時，中國動員的僑民抗議效果不彰，甚至每人「走路工」200美元資訊都遭揭露；中國駐美國大使館3月30日急電駐洛杉磯總領事館，要求5日務必要「做出聲勢、有效干擾」雷根圖書館的會面活動。

對於中國可能的回應，白宮、國務院不斷釋出訊息要北京不要過度反應。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）日前向媒體簡報時再次重申，蔡總統過境並不罕見；他強烈敦促北京不要反應過度，實在是沒有理由這麼做。

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