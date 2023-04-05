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俄羅斯爆炸案幕後黑手可能是普丁　「極端民族主義者」越來越脆弱

▲▼俄羅斯總統普丁2月22日出席紀念音樂會。（圖／路透）

▲有分析指出，俄羅斯境內的2場爆炸案，幕後黑手可能是普丁。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡廳發生爆炸案，主戰派的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在這起爆炸案當中身亡。但是一些分析指出，包括塔塔爾斯基以及極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin）的女兒都遭到炸彈炸死，顯得極端民族主義者的處境越來越脆弱，而且普丁可能才是爆炸案的幕後黑手。

根據CNBC報導，研究俄羅斯政治的學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，塔塔爾斯基與杜金女兒達莉亞（Darya Dugina）的死，很可能會讓俄羅斯的「愛國陣營」感到暴露於危險之中。

史塔諾瓦亞說，他們感到脆弱，不僅是面臨可能來自烏克蘭的襲擊，還要面對俄羅斯國安部門的失敗，事實上他們不可能受到（國安部門）保護倖免於這類事件。

史塔諾瓦亞認為，問題在於，俄羅斯正變得越來越容易受到此類襲擊的影響，而當局並不想增加民眾對此類事件的關注，而是寧願淡化它。

▲▼俄羅斯的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡咖啡廳爆炸案當中身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡咖啡廳爆炸案當中身亡。（圖／路透）

史塔諾瓦亞進一步分析，對他們來說，當局的反應方式太令人震驚了，他們認為克里姆林宮應該對烏克蘭採取更嚴厲的措施，像是積極調查，並以最激進的方式作出回應，但他們沒有看到這些反應， 所以這讓他們感到脆弱。

CNBC報導指出，但政治和國防分析人士指出，俄羅斯可能是這起殺戮事件的幕後黑手，因為其政治機構與部落客圈之間，就軍事策略的關係日益緊張。

有一些分析人士質疑，爆炸事件是否意在表明，普丁對批評軍事行動的容忍已經結束。

CNBC 聯繫了克里姆林宮，要求對這些評論做出回應，並聯繫了烏克蘭政府，因為莫斯科指控烏克蘭與塔塔爾斯基的死有關，並正在等待回應。

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