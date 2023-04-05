金飯碗來了！桃機5月招兵買馬　釋45職缺「起薪最高7.4萬」

▲桃機公司5月將徵才，釋出45名職缺。（圖／桃園機場公司）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，因應航空市場起飛及桃園機場第三航夏等建設，國營企業桃園機場公司宣布5月舉辦徵才考試，預計甄選45名，最高起薪達7.4萬元。

為擴大服務量能及持續推動重大工程建設，桃園機場公司表示，5月將啟動2023年人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政管理、運輸管理及身心障礙類組等新進人員，4月下旬於官方網站公告報名簡章。

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機場公司表示，解封後國際航空明顯復甦，今年2月客運量為202萬8,972人次，較去年同期增加2,030%；3月客運量已恢復至疫情前2019年的6成、航機架次更已於3月底恢復超過7成。

▲▼桃機3月客運量恢復至疫情前6成、航機架次恢復超過7成。（圖／桃園機場公司）

桃園機場公司說明，因應各項重大工程帶來之營運發展需求，機場公司近期規劃甄選理工、營運及行政管理等職務，報考者須具備相關專業及工作經驗；另也釋出10餘名無須工作經驗之職缺，包含身心障礙身份類組，僅需檢具符合職缺需求之學歷與英語檢定等證明即可報考。

桃機指出，本次招募的新進人員起薪自3萬6,000元起，最高達7萬4,000元。

桃機徵才分為筆試及面試兩階段測驗，筆試日期預定於5月中旬、面試預定於6月中旬，其中參加第二階段面試者，須於面試前提供學、經歷、英語檢定6年內成績及相關證照等證明文件。

桃機公司為交通部出資成立的國營企業，2020年曾獲《Cheers》雜誌「新世代最嚮往企業調查」中名列TOP100企業，另於2019年、2021年在1111人力銀行舉辦「幸福企業」網路票選活動中獲得求職者高度認同感，更為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」的國營企業。

▼桃機公司設有托嬰和幼兒園。（圖／桃園機場公司）