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高顏值又好用的咖啡機在這！金屬感、大膽色隨你選　早起喝一杯最提神

▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲用一杯咖啡開啟美妙的一天。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情後重整家居風潮未歇，加上政府普發6,000元福利助攻，歐洲品牌包括瑞典伊萊克斯、瑞士Nespresso咖啡機，不約而同推出質感新品，伊萊克斯以金屬光澤與極簡設計，打造早晨配件；Nespresso則以自家VERTUO系統，推出新成員POP咖啡機，繽紛多色設計讓你主控家中氣氛，此外比起上一代售價便宜近3成，價格6,000元有找，是不是剛剛好？

主打北歐生活氛圍的伊萊克斯，近年在台灣家電市場大有斬獲，從洗衣機、洗碗機、吸塵器、空氣清淨機等小家電漸漸累積忠實客戶，近期推出美味500半自動義式咖啡機，外型也沒讓消費者失望，金屬質感搭配極簡外觀，充滿經典的中性風格，除了製作義式咖啡之外，也可充打出綿密奶泡、供應熱水製作美式咖啡，還能預熱咖啡杯，全在這寬度不到15公分的機身完成。

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▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極致美味500半自動義式咖啡機，金屬質感的外型簡約時髦，可拆卸水盤方便清潔保養。

極致美味500半自動義式咖啡機，內建自動除垢警示，可偵測機內髒污程度並顯示除垢提醒，搭配可拆式的卸水盤、水箱與配件，讓清潔保養輕鬆又快速，另有自動防滴漏設計，在咖啡製作完成後便停止出水、未使用達20分鐘即關機安全斷電，機身上方的溫杯盤設計能預熱咖啡杯，觸控式提供珍珠黑和極簡冰河銀兩色，壓力計機型則有極簡冰河銀機身可選擇，售價分別為7,990元及8,990元。

瑞士品牌Nespresso在去年推出另一膠囊產品線VERTUO，主打可製作義式咖啡之外與多款容量（最大355ml）的大杯美式黑咖啡，並佐以濃密泡沫技術，機身搭載的獨家條碼辨識，可讀取最佳水溫、轉速、預浸時間與杯量等萃取參數，成為膠囊咖啡機的另一頂規，近期推出全新VERTUO POP系列咖啡機型，機身有午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6種色彩可選擇，高度也比前代Next咖啡機降低，約25公分的輕巧設計，翻轉厚重印象。

▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲Nespresso VERTUO POP咖啡機操作簡單、有多種顏色可選。

而VERTUO Next機型售價從7,900元至9,900元不等，VERTUO POP則是以5,900元的親民定價現身，5／17前還推優惠價4,700元，宣告VERTUO膠囊產品線準備擴大整體市場，另同步推出兩款全新VERTUO Alto 特大杯臻選咖啡系列，以355ml的特大杯量滿足牛飲咖啡消費者的需求，分別為口感清爽且帶有烘烤麵包香氣與蜂蜜甜香的安柏拉朵特大杯臻選咖啡，售價294元（7顆裝）；強烈且帶有烘焙香調、木質調與辛香調歐尼榭特大杯臻選咖啡，售價294元（7顆裝）。

▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲Genio S Share小精靈咖啡機配備全智慧觸控介面，升級版讓咖啡風味更濃醇。

雀巢品牌膠囊咖啡機多趣酷思，近期也再推2022年熱銷機款「Genio S Share小精靈咖啡機」升級版，採用玫瑰金屬配色與特殊機身紋路，升級兩大功能包括「濃縮預浸模式」，可讓咖啡風味更濃醇、並支援四段式溫度調控，而多趣酷思咖啡機最大特色，就是膠囊擁有超過20種的豐富口味，包含美式、義式、拿鐵、卡布奇諾、巧克力歐蕾、奶茶等，能滿足家庭成員各式不同需求，售價5,408元，4／1起推上市限量特價4,399元。

同場加映：熱水一沖，客廳變身星巴克

雀巢今年春天攜手星巴克推出「Starbucks At Home 星巴克春季系列商品」，包括沖泡式「星巴克特選系列—摩卡咖啡」、Nespresso「星巴克香草/焦糖風味咖啡膠囊」、多趣酷思季節限定茶飲「星巴克抹茶拿鐵膠囊」。
 
其中靈感來自星巴克門市  只需一杯熱水就可在家重現星巴克的「特選系列摩卡咖啡」，主打與星巴克門市相同的100%阿拉比咖啡豆調製，只需要簡單用熱水沖泡，等待10秒就可在家即可重現令人喜愛的經典摩卡咖啡。

▲咖啡機。（圖／品牌提供）

▲雀巢與星巴克合作推出膠囊與沖泡式咖啡，在家就能輕鬆享用。

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