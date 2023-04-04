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蔡英文將會麥卡錫　台灣總統首次在美國見眾院議長

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將與蔡英文會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院議長麥卡錫證實5日將與總統蔡英文於加州雷根總統圖書館會晤，這不僅是在大約8個月內，蔡總統再次與美國聯邦眾議院議長會晤，也是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。

儘管事前傳聞不斷，但直到昨天上午麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室發出採訪通知，終於確定麥卡錫將於加州錫米谷（Simi Valley）當地時間5日率領跨黨派議員在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡總統會談。
這是繼時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡總統時隔8個月再度與美國聯邦眾議院議長會晤，更是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，具歷史意義。

聯邦眾議院議長在美國總統的繼承順位僅次於副總統，政治順位排名第3。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第一次是在1997年4月2日，當時是由總統李登輝接見眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪問團。

正因如此，蔡總統與麥卡錫的會談備受國際關注。許多美國主流媒體將派記者前往採訪，對台灣議題高度關注的日本媒體也多半已前往加州準備採訪這項歷史會談。

▲▼總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）

▲蔡英文與麥卡錫在美會談，備受國際關注。（圖／總統府提供）

據了解，正率團在加州會晤科技業與娛樂業的聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）、首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）都將出席這場會晤。

蓋拉格曾於2月下旬秘密訪問台灣4天，期間晉見蔡總統，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。克利什納穆希則是去年夏天裴洛西訪台團的成員之一。

在麥卡錫證實將與蔡總統會談後，中國外交部發言人毛寧聲稱，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

對於中國可能的回應，白宮、國務院不斷釋出訊息要北京不要過度反應。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）昨天向媒體簡報時再次重申，蔡總統過境並不罕見。他強烈敦促北京不要反應過度，實在是沒有理由這麼做。

對於北京針對蔡總統過境的說法，柯比表示，已經看到了，這些說法並不意外。

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