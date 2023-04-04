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美眾院取消中國「開發中國家」地位　專家：西方不願再當傻瓜

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲美國眾議院通過法案，將致力消除中國在國際組織的「開發中國家」地位，以終結不平等競爭。（圖／路透）

文／中央社

美國眾議院通過取消中國列為「開發中國家」法案，引起中國不滿。專家表示，西方國家認為過去上當了，現在不能夠繼續做傻瓜，讓中國不公平使用各種補助，企圖改變現行的國際秩序。

美國聯邦眾議院近日無異議通過法案，指示國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」地位，以撤銷中國在國際組織中取得優惠貸款和其他經濟好處的管道。中國官媒環球時報回應，美國無權就中國的「開發中國家」地位作出裁決。

美國之音今天報導，中國在其官方敘事中一直將自己稱為「發展中國家」（開發中國家）。但在世界舞台上，人們看到的是另一個中國。與1978年相比，中國國內生產毛額（GDP）提高了40倍，成為了僅次於美國的第二大經濟體。2023年，中國軍費達到2700億美元，位居世界第二，把其他亞洲國家遠遠甩在後面。

除此之外，中國還構建了金磚國家（BRICS）、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）和上海合作組織等一系列由中國主導的國際組織，挑戰二戰後所構建的國際體系。

哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）表示，中國極力遊說並向各國施壓，要求不要改變中國的地位，因為中方從出口條件、關稅水平和其他領域中獲益匪淺；也因為中國的大力遊說， 美國一直無法在世貿組織成員之間就改變中國地位達成共識。

美國三一學院退休經濟學教授文貫中指出，除了關稅減免和大量補貼，中國在其他金融機構也享受著貸款方面的特殊待遇。

文貫中說，國際金融機構長期以來對「開發中國家」提供低息或者是無息的貸款，甚至有些是捐款。中國名列「開發中國家」，也長期得到這類優惠。

他認為發達國家現在認為，不能夠繼續做傻瓜，繼續讓中國一方面申請各種補助、津貼、援助，一轉身又去製造各種現代的先進的重型武器，企圖改變現行的國際秩序。發達國家覺得自己過去上當了。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員賀博然說，中國被歸類為「開發中國家」中還有一種政治訊號，中國在例如世貿這樣的組織，將自己塑造成「開發中國家」的領導者，認為自己在某些問題上能聚集「開發中國家」聚集，這是中國最想要的，來提升它在南半球和開發中國家的形象。

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