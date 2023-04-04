文仁夫婦確定代表德仁天皇訪英！　出席查爾斯三世加冕儀式

▲文仁親王夫婦確定將代表德仁天皇與雅子皇后出席查爾斯三世的加冕儀式。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳4日宣布，將由秋篠宮文仁親王夫婦代表德仁天皇與雅子皇后，前往倫敦出席5月6日的英國國王查爾斯三世的加冕儀式。據悉，宮內廳3月下旬就已經收到來自英國王室的邀請函，而德仁天皇不親自出席的原因則是日本從未有天皇親自出席其他國家的加冕儀式，此外，英國也早就邀請德仁天皇未來以國賓身分到訪。

根據《日本新聞網》報導，查爾斯三世的加冕儀式確定在5月6日舉行，而英國王室也早在3月就透過日本外務省將邀請函寄發給日本皇室。儘管邀請函上並未寫上具體的地址，但收件人則明確註記「國家元首」，同時也在邀請函中提及，如果元首無法親自出席，可以請人代理參加。

宮內廳次長池田憲治曾在3月表示，已經向德仁天皇與雅子皇后請示過，大致方向擬定為由秋篠宮夫婦代表出席。該案也在近日的內閣會議中正式拍板決定。

由秋篠宮夫婦代為出席的理由則是因為日本天皇從未親自參加其他國家國王的加冕儀式，不僅如此，英國早已經邀請德仁天皇夫婦以國賓身分到訪，日方希望能盡早實現這項計畫，並坦言天皇隨時都有可能到訪英國。英國已故女王伊莉莎白二世的加冕儀式，當時也是由還是皇太子的明仁上皇代表父親昭和天皇出席。