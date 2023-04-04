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他靠ChatGPT算「樂透號碼」真的中獎！　計算方式曝光

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」引發全球熱潮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名男子表示，自己靠著AI聊天機器人ChatGPT計算出的號碼，中了樂透彩2000元。這個新操作隨即引發網友關注，男子也解釋，自己並非直接請ChatGPT預測，而是先輸入了過去10年的中獎號碼進行分析，但也有不少人認為，這只是運氣而已。

根據Thaiger報導，泰國男子布寧（Patthawikorn Boonin）在臉書發文表示，自己在1日靠著ChatGPT計算出的號碼贏得了2000泰銖（約台幣1905元），當時公布的中獎號碼是57 、27、29和99，而自己就是簽了99贏錢，讓他不禁說，「是時候向機器人祈禱了！」

AI機器人的新操作也立刻引發網友熱議，布寧解釋，自己曾多次向ChatGPT詢問樂透中獎號碼，但ChatGPT只會回覆號碼是不可預測的，甚至曾勸他不要沉迷於賭博。最後布寧選擇透過輸入假設情況和過去10年的中獎數據請ChatGPT分析，得出了99這個數字。

不過，仍有不少人覺得，ChatGPT最終只猜中了1個數字，多半還是機率問題，但不論結果如何，布寧的幸運故事也凸顯出AI對日常生活的影響力漸增，甚至能改變人們從事各種活動的方式。

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