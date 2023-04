美軍空襲敘利亞　擊斃伊斯蘭國高階領導人

▲美方認定,賈伯里為伊斯蘭國高層,負責策畫伊斯蘭國對歐洲的襲擊行動。(示意圖/翻攝自Facebook/美軍陸戰隊3rd Marine Division)

記者詹雅婷/綜合報導

美國中央司令部(Centcom)發聲明表示,美軍3日在敘利亞發動的空襲行動中,擊斃負責策畫襲擊歐洲的伊斯蘭國高階領導人賈伯里(Khalid ‘Aydd Ahmad al-Jabouri)。美軍並未揭露擊斃賈伯里的地點,但強調沒有平民因這起行動喪生。

綜合CNN、路透等報導,美方認定,賈伯里為伊斯蘭國高層,負責策畫伊斯蘭國對歐洲的襲擊行動,組織建立領導架構,而賈伯里的死將暫時中斷該組織策畫外部攻擊的能力。

美國中央司令部陸軍上將庫里拉(Erik Kurilla)說,伊斯蘭國持續對中東與世界其他地區構成威脅,儘管勢力有所減弱,但組織仍有能力開展行動,企圖在中東以外地區發動攻擊。美國表示,將致力於打擊伊斯蘭國,並將與伊拉克、敘利亞夥伴部隊共同執行任務。

不過關於賈伯里策畫了哪些攻擊行動,美方並未在聲明中說明。敘利亞政府目前尚未回應此事。

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee