美軍空襲敘利亞　擊斃伊斯蘭國高階領導人

▲美方認定，賈伯里為伊斯蘭國高層，負責策畫伊斯蘭國對歐洲的襲擊行動。（示意圖／翻攝自Facebook／美軍陸戰隊3rd Marine Division）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（Centcom）發聲明表示，美軍3日在敘利亞發動的空襲行動中，擊斃負責策畫襲擊歐洲的伊斯蘭國高階領導人賈伯里（Khalid ‘Aydd Ahmad al-Jabouri）。美軍並未揭露擊斃賈伯里的地點，但強調沒有平民因這起行動喪生。

綜合CNN、路透等報導，美方認定，賈伯里為伊斯蘭國高層，負責策畫伊斯蘭國對歐洲的襲擊行動，組織建立領導架構，而賈伯里的死將暫時中斷該組織策畫外部攻擊的能力。

美國中央司令部陸軍上將庫里拉（Erik Kurilla）說，伊斯蘭國持續對中東與世界其他地區構成威脅，儘管勢力有所減弱，但組織仍有能力開展行動，企圖在中東以外地區發動攻擊。美國表示，將致力於打擊伊斯蘭國，並將與伊拉克、敘利亞夥伴部隊共同執行任務。

不過關於賈伯里策畫了哪些攻擊行動，美方並未在聲明中說明。敘利亞政府目前尚未回應此事。