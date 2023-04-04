NASA阿提米絲2號明年繞月球！　首位「女性太空人」將進入深太空

▲科克曾在太空中停留328天，創下女性最長紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布50多年來首次載人登月任務的成員名單，其中包括第一位進入深太空航行的女性和一位非裔男性。

法新社報導，保持女性最長單次太空飛行紀錄的太空人科克（Christina Koch），將成為明年「阿提米絲2號」（Artemis II）任務成員。NASA海軍飛行員葛洛佛（Victor Glover）則將在2024年11月將駕駛獵戶座（Orion）太空船繞月飛行，成為第1位參與月球任務的非裔。

機組員中還有47歲的NASA資深太空人魏斯曼（Reid Wiseman）擔任任務指揮官，另一位是同樣47歲的韓森（Jeremy Hansen），他曾是戰機飛行員，現在任職於加拿大太空總署（Canadian Space Agency）。

這3名美國人和1名加拿大人，將是1972年歷史性的阿波羅（Apollo）任務結束以來，首批進入太空深處探險的太空人。

44歲的科克是一名電氣工程師，她創紀錄地在太空中連續度過11個月，並在國際太空站（ISS）上參與首次全女性太空漫步，今天她回答記者詢問時表示：「我興不興奮？當然啊！」

46歲的葛洛佛表示，阿提米絲2號「不僅僅是往返月球的任務，這是讓人類登上火星的下一步」。

作為阿提米絲計畫的一部分，NASA目標在2025年將太空人送上月球。