女模全裸墜樓亡！在豪宅狂歡整晚後「崩潰跳窗」　阿根廷富商被捕

▲艾蜜莉（左）在富商佛朗西斯柯（右）家中離奇墜樓。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷發生離奇案件，26歲模特兒艾蜜莉（Emilly Rodrigues Santos）全身赤裸從豪宅6樓墜下身亡。52歲富商屋主佛朗西斯柯（Francisco Saénz Valiente）涉嫌謀殺而被拘留，但他供稱，眾人狂歡一整夜後，女模突然精神崩潰，接著自行跳窗摔落。

綜合外電報導，3月30日上午9時左右，布宜諾斯艾利斯警方接獲通報，居民宣稱某豪華社區有一個「痛苦的女人」正在發出巨大噪音，不久後摔落地面。他們抵達現場時發現，艾蜜莉一絲不掛倒臥在庭院裡，已經沒了氣息。

根據初步調查，案發前一晚，佛朗柯西斯與友人共進晚餐後前往酒吧，之後與37歲紅粉知己JMM（化名）、艾蜜莉及第三名女性返回豪宅。但案發時第三名女性已經離開。

▲艾蜜莉是巴西人，但在布宜諾斯艾利斯生活多年。（圖／翻攝臉書）



佛朗柯西斯供稱，艾蜜莉「在公寓裡就像瘋了一樣奔跑，我們抓不住她。她試圖跳窗但撞到門上，然後又看見另一扇窗開著，就從那裡跳出去。」據悉，JMM原本就認識死者，並且邀請對方前來派對，而她也向警方表示，艾蜜莉當時就像被附身一樣。

警方發現，佛朗柯西斯沒有受傷跡象，但JMM雙手出現擦傷，被認為可能是打鬥造成。他們正依循專家意見，調查2人是否曾與死者搏鬥。不過根據目前搜查結果，富商住處只發現多瓶酒類飲料，沒有證據顯示使用非法藥物，而且「所有房間的床都沒有整理過，就像才剛被用過一樣。」

艾蜜莉來自巴西，已經在阿根廷生活多年，她的驗屍結果目前尚未公布。其他鄰居接受媒體採訪時透露，佛朗柯西斯幾乎每天都在家裡舉辦通宵派對，所以經常能夠聽見尖叫和巨大噪音。

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