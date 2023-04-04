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生命奇蹟！灰鯨「尾鰭斷裂」仍緊跟1.9km遷徙隊伍　影片曝光超心疼

記者張方瑀／綜合報導

美國南加州海岸日前出現一群正在遷徙的灰鯨，整個隊伍以每小時3英里（約4.8公里）的速度，從阿拉斯加海域一路南下，遷徙距離超過1.9萬公里。不過，觀測人員發現，遷徙隊伍裡居然有一隻「尾鰭斷裂」的灰鯨，正全力跟著隊伍，讓他們不禁心疼表示，這簡直就是生命的奇蹟。

根據CBS報導，美國新港海岸探險公司（ Newport Coastal Adventure）的無人機捕捉到一群灰鯨在南加州海灘市（Newport Beach）外海進行每年長達1.9萬公里的大遷徙，而觀測人員發現，隊伍中有一隻成年灰鯨的尾鰭居然已經完全斷裂，但牠仍奮力在海中前行，緊跟著以時速3英里移動的隊伍。

▲▼失去尾鰭的灰鯨。（圖／翻攝自Facebook／Newport Coastal Adventure）

▲▼失去尾鰭的灰鯨。（圖／翻攝自Facebook／Newport Coastal Adventure）

▲▼失去尾鰭的灰鯨。（圖／翻攝自Facebook／Newport Coastal Adventure）

加州賞鯨公司 Davey's Locker Whale Watching的教育計劃經理羅姆（(Jessica Roame）表示，這條鯨魚的尾鰭可能是被魚網纏住導致斷裂，而這條鯨魚居然在失去尾鰭的情況下，一路從北美阿拉斯加外海游到墨西哥附近的繁殖地，「儘管這個傷勢非常可怕，但牠絕對是一條奇蹟鯨魚，牠決心活下來的勇氣真的令人難以置信。」

根據美國國家海洋與大氣管理局（NOAA ）漁業部門的數據，灰鯨的尾鰭能讓牠們在水中持續推進，由一塊巨大的肌肉所控制，是鯨魚身體非常重要的一部分，而一般成年灰鯨的尾鰭通常有近10英尺寬（約3公尺），約佔整個體重的三分之一。

灰鯨每年都會沿著北美洲西岸遷徙，冬天會在加州、墨西哥的沿岸生下幼鯨，接著於夏季時北上游往阿拉斯加海域覓食。NOAA指出，灰鯨在漫長的遷徙過程中會面臨相當多的危險，包含身體被漁網纏住或是與船隻相撞，最嚴重可能會導致鯨魚死亡。

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