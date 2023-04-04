獨／中清路「方便停」2.5hrs要420！被抓包非法營業　連假結束慘了

▲中清路上方便停停車車2.5hrs竟要價420元。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

桃園邵姓女子一家四口連假期間到台中聚餐，並將車子停放在中清路上的方便停停車場內，沒想到2.5小時的停車費竟要價420元，仔細一看才發現，該停車場「費率半小時70元，且額度無上限」，讓她當場傻眼。對此，《東森新媒體ETtoday》記者獨家掌握，該停車場竟是非法營業，過去就曾遭開罰3次，但依舊罰不怕，而市府今也出面回應，連假過後會再派員前往稽查，並開罰1.5萬。

邵小姐也坦言，當時僅看到停車場公告費率寫著斗大「70元」，加上天色昏暗，沒有細看70元後面的小字，心想吃飯約莫2小時，停車費不會超過200元，便放心停入，等取車才發現，費率是假日「30分鐘70元」，而非「1小時70元」，驚訝之餘也只怪自己當時沒看清楚公告，只能摸摸鼻子趕緊刷卡開車離開。

對此，台中市政府出面回應，該停車場並無核准停車場登記證紀錄，屬於違法經營停車場，且停管處過去就曾依停車場法第37條三度開罰，第一次3000，第二次6000，直到3月間才又開罰12000元。

誇張的是，業者卻怎麼也罰不怕，依舊持續非法營業。台中市政府對此則表示，將會派員在連假後前往稽查，將再開罰15000元，並持續要求督導改善。