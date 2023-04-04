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超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！車頭燈狂甩　羞認：小費拿更多

▲▼超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！狂炸車頭燈　羞認：小費拿更多。（圖／TikTok／yuliababe6969）

▲尤莉亞是一名調酒師。（圖／TikTok／yuliababe6969，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名年僅21歲的美女酒保直言，自己上班時不愛穿內衣，因此經常有男性顧客會盯著她的胸部看。不過她也強調，她的身體由她自己作主，所以不會因為別人的眼光而改變自己的選擇。但她同時也承認，不穿內衣的確能夠拿到更多的小費。

根據《每日星報》報導，21歲的尤莉亞擁有姣好身材，因此在TikTok上擁有超高人氣，而她同時也是一間酒吧的調酒師。尤莉亞說，「每當我不穿內衣時，酒吧裡就會有那些『可愛的傢伙』盯著我的胸部看。」而背景音樂則是唱道，「你這個令人厭惡的變態，這是不被接受的。」

▲▼超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！狂炸車頭燈　羞認：小費拿更多。（圖／TikTok／yuliababe6969）

▲▼超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！狂炸車頭燈　羞認：小費拿更多。（圖／TikTok／yuliababe6969）

尤莉亞在另一段影片中說道，自己是酒吧內唯一一個在工作時不穿內衣的女員工，但她並不在意，自己非常享受不穿內衣的感覺，因為這是她的身體，她有選擇權。

她直言，自己的穿著有時會在工作中引起注意，還會有客人問她下一次什麼時候上班，並且給她更多的小費。

尤莉亞除了在TikTok上擁有大批粉絲關注外，也在色情平台OnlyFans設立帳號，分享自己的性感美照。

▲▼超正酒保「不穿內衣」激凸調酒！狂炸車頭燈　羞認：小費拿更多。（圖／TikTok／yuliababe6969）

@yuliababe6969 I like that look???? #bartender #fyp #waitress #viral ♬ original sound - Oddeskie
 

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